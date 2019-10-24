Konyaaltında uygulamalı tıbbi ve aromatik bitkiler kursu yapıldı

Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği” konusunda 12 gün süreli çiftçi eğitim kursu yapıldı.

Konyaaltı ilçesinin Karatepe mahallesinde açılan kursta 30 üretici ile program dahilinde 72 saatlik bir eğitim verildi. Kursun son günü düzenlenen program dahilinde kursiyerler ile bir araya gelen İlçe Müdürü Canan Otruş, katılımcıların kurs ile ilgili görüşlerini aldı. Katılımcıların eğitim aldıkları tıbbi aromatik bitkiler konusunda her geçen gün farklı bilgilerle donatılmaları kendilerini mutlu ettiği ve ilerleyen günlerde bu kapsamda tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapacağını ifade eden kursiyerler oldu.

Kurs programı dahilinde Ada Çayı, Lavanta, Ekinezya, Oğul Otu, Kekik, Biberiye ve diğer Tıbbi ve Aromatik bitkilerinin kültüre alınan çeşitlerinde yetiştiricilik metotları, iklim ve toprak istekleri, doğada korumalarına yönelik öneriler ve yok olmamaları için neler yapılabileceği konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca bu bitkilerden tamamlayıcı tıp alanında nasıl faydalanılacağı ve diğer kullanım alanları konularında bilgilendirmeler yapılarak, kurs süresi içinde 2 teknik gezi düzenlenerek Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama Seraları ile ilimizde faaliyet gösteren WBT Tarım İşleme tesisine ziyaretlerde bulunuldu.

Kursa katılım sağlayarak kurs sonu yapılan sınavda başarılı olan çiftçiler sertifika almaya hak kazandılar.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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