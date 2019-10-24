Örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosikletiyle karayolunda ilerleyen örümcek adam kostümlü sürücü şaşkınlık yarattı.

SerikAntalya D400 karayolunda bu sabah örümcek adam kostümü giymiş sürücünün motosikletiyle ilerlediğini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Antalya istikametine giden örümcek adam kostümlü, kimliği belirsiz sürücü zaman zaman motosikletinde ayağa kalkarak ilerledi.

Diğer araç sürücüleri ve yolcuları da bu ilginç anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Motosiklet sürücüsü bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.



ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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