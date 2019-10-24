Hamile kaplumbağa alevlerden kaçabildi, ezilmekten kurtulamadı Kargılık alanda çıkan yangının en üzücü olayı, alevlerden kaçan hamile kaplumbağanın cadde üzerinde bir araç tarafından ezilmesi oldu Kaplumbağanın yumurtaları yola saçıldı

Antalya’da kargılık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangında en üzücü olaysa, alevlerden kaçan hamile bir kaplumbağanın yoldan geçen bir araç tarafından ezilmesi oldu. Kaplumbağanın yumurtaları yola saçıldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Kırcami Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki kargılık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler çevredeki ev ve seraları tehdit etmeye başladı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini alıp yolu araç trafiğine kapattı. Yangında, kargılık alandaki çok sayıda portakal ağacı zarar gördü.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında en üzücü olayıysa, alevlerden kaçan hamile kaplumbağanın caddeye çıktığı sırada bilinmeyen bir araç tarafından ezilmesi oldu. Telef olan kaplumbağanın 10’a yakın yumurtası da yola saçıldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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