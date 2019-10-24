Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın

ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda, yine yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, aynı alanda dün de yangın çıkmıştı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Vatandaşların söndürmeye çalıştığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Aynı alanda dün de yangın çıkmıştı.



ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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