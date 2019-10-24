Antalya'da Kanser Tarama Tırı hizmete girdi

Kepez Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez oluşturulan Kanser Tarama Tırı, törenle hizmete girdi. Sağlık taraması startının da verildiği törende, Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla 500 pembe balon gökyüzüne uçuruldu.

Sağlık alanında önemli adımlar atan Kepez Belediyesi, hizmet ağını ‘Kanser Tarama Tırı’ ile taçlandırdı. Türkiye’de ilk kez oluşturulan Kanser Tarama Tırı, 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayında törenle hizmete girdi. Sağlık taraması startının da verildiği törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. Kanser Tarama Tırı’nın hizmete kazandırılması töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çok değerli bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Başımızın tacı, gönüllerimizin ilacı bütün hanımefendilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"Sağlık hizmeti kadınların ayağına gidecek"

Meme Kanseri Farkındalık ayında çok anlamlı bir çalışmayı Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Antalya’ya armağan ettiklerini belirten Tütüncü, “Güçlü bir toplum yapısına erişmeyi, ulaşmayı hedefliyorsak, önceliğimiz hanımefendiler olmalı. Hizmetlerin en güzelini onlara vermeliyiz.” diye konuştu. Bir seçim vaadini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tütüncü, “Kanser Tarama Tırı’ bizim seçim vaatlerimiz arasındaydı. İstediğimiz yere götürebileceğimiz Kanser Tarama Merkezi’ne sahip olduk. Biz bu çalışmayı yaparken, sadece Kepez'den değil, çevre ilçelerimizden de bu aracımıza talepler oluştu. Bu taleplerden mutlu olduk. Çünkü erken teşhis ve erken tanı için çok önemli bir hizmeti kadınlarımızın ayağına götüreceğiz. Kepez'in bütün mahallelerinde hizmet verecek olan bu aracımız, sağlık hizmetini mahallelere, hanımefendilerin ayağına götürüyor" diye konuştu.



"Biz güçleri birleştiriyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve teşekkür eden Tütüncü, belediyesinin sağlık işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy’a ve sağlık ekibine de çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tütüncü, “Bize Sağlık Bakanlığı olup, olmadığımızı soruyorlar. Biz Sağlık Bakanlığı değiliz, ama biz hemşehrilerimizin sağlığı ile yakından ilgileniyoruz. Biz burada Sağlık Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Saygımızın ve sevgimizin bir ürünü olarak, daha farklı bir hizmet çıtasını burada hemşehrilerimize sunuyoruz. İşte dünkü Kepez ile bugünkü Kepez arasındaki en önemli fark da burada. Biz üzerimize vazife olmayan şeylere bile, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için, benim hemşehrilerim en iyisine layık anlayışıyla hizmet eden bir Kepez Belediyesi var" ifadelerinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’in sağlık hizmet çalışmalarını fikirleriyle besleyen doktor eşi Ayşe Tütüncü’ye de teşekkür ederek sözlerini tamamladı.



"Antalya’ya prens geldi"

İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür de, böylesi anlamlı bir etkinlikte bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanlığının kanser taramasıyla ilgili çalışmaları hakkında bilgi veren Hülür, “Bakanlığımızca özellikle kanser taramaları konusunda ülkemizde geniş çaplı faaliyetler yürütülmektedir. Burada önemli olan vatandaşlarımızın verilen bu hizmetlere katılıyor olmasıdır. Maalesef bu alanlarda başarı sağlanamıyor“ dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın 4 adet Kanser Tarama Tırı, olduğunu ve bunun tüm illeri dolaştığını belirten Hülür, Kepez Belediyesi işbirliğiyle Antalya’ya kalıcı bir Kanser Tarama Tırı kazandırılmasının ise çok önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Kanser Tarama Tırları’ndaki mamografi cihazlarınca çekilen filmlerin görüntüsünün anında Ankara’ya gittiğini ve orada okunan filmin sonucunun yine anında tır da görev yapan sağlık personellerinin önüne düştüğünü belirten Hülür, bu sistemle hastanın takibinin yapıldığını söyledi. Antalya’da kanser tarama oranlarının yüzde 38’lerde olduğunu da belirten Hülür, bu oranın Kanser Tarama Tırı ile yüzde 50’ler seviyesine çıkartmayı hedeflediklerini dile getirdi. Sağlık Bakanlığının 4 pembe renkli prensesi ( Kanser Tarama Tırı) olduğunu hatırlatan Hülür, "Antalya’daki Kanser Tarama Tırı ise turkuaz. Bakanlığımızın birde prensi oldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye böylesi güzel bir hizmet için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından meme kanserine farkındalık uyandırabilmek için 500 adet pembe balon gökyüzüne bırakıldı. Sağlık taramalarının da startının verildiği törenin ardın, çok sayıda kadın Kanser Tarama Tırı’ndaki ücretsiz sağlık taramalarından yararlandı.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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