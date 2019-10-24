Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı

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Antalya'da ticari taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Güllük Caddesi 4509. Sokak'taki kavşakta meydana geldi. 9509. Sokak istikametinden 4509. Sokak istikametine gitmekte olan Ş.Ö.'nün kullandığı 07 J 0102 plakalı ticari taksi, Hisar Caddesi istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan Ü.K.'nin kullandığı 07 JR 525 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ü.K. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:18

YATSI 19:32

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