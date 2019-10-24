Cumhuriyet Bandosu’ndan coşkulu konserler

Antalya Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu kentin dört bir yanında yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ‘Cumhuriyet Bandosu’ adıyla kentin dört bir yanında konserler düzenliyor. İlki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konsere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet coşkusu kalplerde hissedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ruhunu bütün şehirde yaşatıyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası “Cumhuriyet Bandosu” adıyla Cumhuriyet konserleri veriyor. Bando, 23 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında kentin dört bir yanında konserler düzenleyecek.

İlki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konser dizisi Üç Kapılar ardından Hıdırlık Kulesi önünde devam etti. Antalyalıların bayraklarıyla eşlik ettiği konser Cumhuriyet coşkusunu yüreklerde hissettirdi. Cumhuriyet konserleri 12 gün boyunca çeşitli bölgelerde gerçekleştirilecek.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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