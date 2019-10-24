Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs tutuklandı

Silahla tehdit, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak gibi çeşitli suçlardan aranan iki şahıs Manavgat'ta yakalanarak tutuklandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda hakkında “Silahla Tehdit” suçundan toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan, O.O. isimli şahıs Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli O.O. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Ayrıca hakkında “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık”, "İş Yeri Dokunulmazlığı İhlal Etme” ve “Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kabul Etmek Kullanmak” suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, M.Ç.E. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak, Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı ve Alanya Cezaevine teslim edildi.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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