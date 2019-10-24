Nitelikli dolandırıcılık yapan 2 şahıs serbest bırakıldı

Antalya'da internetten kiralık ev ilanları verip iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora bedeli altında para alan ve çeşitli hırsızlık suçları işledikleri tespit edilen iki şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Antalya'da internet üzerinden elektronik ticaret yapılan ve ilan verilen bir internet sitesinde kiralık olmayan evleri farklı profillerde kiralık ev ilanları verdikleri ve iletişime geçen şahıslardan kapora bedeli adı altında para alınması yöntemi ile dolandırıcılık yapıldığı bilgisi elde edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda, Muratpaşa ilçesinde Y.S. ile B.Ç. isimli şahıslar hakkında yapılan incelemelerde internet sitesine ilan vermek suretiyle müşteki M.A.'dan 2 bin 700 TL kapora bedeli adı altında para aldıkları, Y.S.’nin daha önceden otodan hırsızlık olayının meçhul şüphelisi olduğu ve M.Ç. isimli müştekinin 500 TL ve kimliğinin bulunduğu cüzdanıın çalınması olaylarına karıştığı tespit edildi.

Y.S. ile B.Ç. isimli şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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