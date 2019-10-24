ALKÜ’den uluslararası ekonomi konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ALKÜ’den uluslararası ekonomi konferansı

İHA

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı'nda (ECONALANYA 2019) dünyaca ünlü ekonomi profesörleri ağırlandı.

ALKÜ’den uluslararası ekonomi konferansı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı’nda (ECONALANYA 2019) dünyaca ünlü ekonomi profesörleri ağırlandı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Konferansı’nda (ECONALANYA 2019) dünya ekonomisindeki son gelişmeler ele alındı. Kargıcak The Lumos Deluxe Resort’de gerçekleştirilen konferansa ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Konferans Başkanı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Uçak bu yıl da değerli bilim insanları ile bir arada böyle bir organizasyonu düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Harun Uçak konuşmasının devamında, “Bu yıl konferansımıza Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Fas, Filistin, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere, İspanya, Japonya, Kazakistan, Kenya, KKTC, Letonya, Litvanya, Macaristan, Nijerya, Polonya, Tacikistan, Tunus, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 20’nin üzerinde ülkeden akademisyen ve araştırmacı katılmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyaca ünlü profesörleri Alanya’da ağırlamaktan dolayı büyük onur duyuyoruz” dedi.

Dünyada ünlü ekonomi profesörleri sunum yaptı
Konuşmanın ardından, ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ise konuşmasında ekonominin kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların nasıl karşılanacağını inceleyen bir bilim dalı olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Çoğalan dünya nüfusu, çevre ve iklim koşullarında artan sorunlara karşı daha etkin ekonomik yöntemlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Rektör Kalan, “Diğer taraftan, küreselleşen ekonomik faaliyetlere bağlı olarak, gerek yerel, gerek küresel ekonomide meydana gelen en küçük gelişmelerin bile sosyal ve iş hayatımızda önemli etkilerinin olduğu aşikardır. Bu sebepledir ki ekonomi alanında yapılan çalışmalar her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. ALKÜ öncülüğünde düzenlenen ve iki gün boyunca yirminin üzerindeki çeşitli ülkelerden gelen çok değerli bilim insanlarının, akademisyen ve araştırmacıların ekonomi konularındaki araştırmalarını sunacakları ECONALANYA’da küresel ekonominin gelişebilirliğine ve sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacaklarına yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.
Açılış konuşmalarının ardından konferansın bu yılki davetli konuşmacıları Dünya Ticaret Örgütü’nden Dr. Marc Bacchetta ticaretin daha kapsayıcı boyutu ile yerel politikaların uluslararası işbirliği boyutu hakkında konuşmasını gerçekleştirirken Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Richard A. Werner geleneksel ekonomide meydana gelen sorunlar ve makroekonomide yeni paradigamanın yükselişi üzerine sunumunu gerçekleştirdi. Son olarak yine Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peter Neary ise uluslararası ticarette mesafelerin etkisini inceleyen çekim modeli üzerine sunumunu salonda bulunanlar ile paylaştı.

ANTALYA

24 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:06
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ALKÜ’de meme kanseri farkındalık konferansı
YEREL HABERLER ALKÜ’de meme kanseri farkındalık konferansı
Başkan Yücel'den 29 Ekim'de Fener Alayı ve konsere davet
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den 29 Ekim'de Fener Alayı ve konsere ...
Otomobilde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı ...
Nitelikli dolandırıcılık yapan 2 şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Nitelikli dolandırıcılık yapan 2 şahıs serbest ...
Alanyaspor öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Alanyaspor öğrencilerle buluştu
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ...
Alanya'da mutfak mirasının dünü ve yarını konuşuldu
YEREL HABERLER Alanya'da mutfak mirasının dünü ve yarını konuşuldu
Bisikletten düşen Danimarkalı öldü
YEREL HABERLER Bisikletten düşen Danimarkalı öldü
Alanya’da bisikletten düşen yerleşik Danimarkalı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya’da bisikletten düşen yerleşik Danimarkalı ...
Dünyaca ünlü sahilde cankurtaranlar '369' kişiyi kurtardı 7 kilometrelik Konyaaltı Sahili'nde sezon boyunca görev yapan 50 cankurtaran, zamanında yaptıkları müdahalelerle 369 kişiyi boğulmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahilde cankurtaranlar '369' kişiyi ...
Araç hırsızı, nefes kesen kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Araç hırsızı, nefes kesen kovalamacayla yakalandı
Cumhuriyet Bandosu’ndan coşkulu konserler
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bandosu’ndan coşkulu konserler
Cankurtaranlar, 145 yorgun yüzücüyü kurtardı
YEREL HABERLER Cankurtaranlar, 145 yorgun yüzücüyü kurtardı
Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi motosiklete çarptı: 1 yaralı
Öğretmen ve ailelere bağımlılık eğitim semineri verildi
YEREL HABERLER Öğretmen ve ailelere bağımlılık eğitim semineri ...
Antalya'da Kanser Tarama Tırı hizmete girdi
YEREL HABERLER Antalya'da Kanser Tarama Tırı hizmete girdi
Turistin kredi kartından 3 bin 500 TL çeken 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Turistin kredi kartından 3 bin 500 TL çeken 2 şüpheli ...
Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın
YEREL HABERLER Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın
Hamile kaplumbağa alevlerden kaçabildi, ezilmekten kurtulamadı Kargılık alanda çıkan yangının en üzücü olayı, alevlerden kaçan hamile kaplumbağanın cadde üzerinde bir araç tarafından ezilmesi oldu Kaplumbağanın yumurtaları yola saçıldı
YEREL HABERLER Hamile kaplumbağa alevlerden kaçabildi, ezilmekten ...
Silahlı saldırı şüphelisi: Abi dediğimiz kişiydi, namusumu temizledim
YEREL HABERLER Silahlı saldırı şüphelisi: Abi dediğimiz kişiydi, ...
Örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı
YEREL HABERLER Örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı
Akdeniz Üniversitesinde 2. Uluslararası Kariyer Günü gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde 2. Uluslararası Kariyer Günü ...
Konyaaltında uygulamalı tıbbi ve aromatik bitkiler kursu yapıldı
YEREL HABERLER Konyaaltında uygulamalı tıbbi ve aromatik bitkiler ...
Ünsal Mahallesi’ne 5 yıldızlı spor tesisi
YEREL HABERLER Ünsal Mahallesi’ne 5 yıldızlı spor tesisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X