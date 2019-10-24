Başkan Yücel'den 29 Ekim'de Fener Alayı ve konsere davet

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Alanya Kent Konseyi ile birlikte gerçekleşecek Fener Alayı ve Simge konserine tüm Alanya halkını davet etti.

Alanya Belediyesi haftalık olağan encümen toplantısı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yücel, 29 Ekim Salı günü tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 96. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek Fener Alayı ve Simge konserine tüm Alanya halkını davet etti. Alanya Kent Konseyi ile Alanya Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği Fener Alayı’nda birlik ve beraberlik mesajı verilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Yücel, “29 Ekim Salı günü akşamı 19.00’da Atatürk Anıtı önünde vatandaşlarımızla bir araya gelip, Fener Alayı yürüyüşümüzü yapacağız. Ardından Alanya Belediyesi arkasında bulunan konser alanında vatandaşlarımızla cumhuriyet kutlamamızı gerçekleştireceğiz. Türk pop müziğin iki önemli ismi olan Ozan Doğulu ve Simge ücretsiz halk konseriyle bizlerle birlikte olacak. Tüm halkımızı hem cumhuriyet coşkumuzu birlikte yaşamaya hem de konserlerimize davet ediyorum” dedi.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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