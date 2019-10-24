Karayolundaki motosikletli "örümcek adam" görenleri şaşırttı

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Antalya'da örümcek adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri şaşırttı. "Örümcek adamı" diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde D400 karayolunda seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün örümcek adam kostümü görenlerin hem ilgisini çekti hem de gülümsetti. Diğer sürücüler motosiklet üzerindeki “örümcek adamı” cep telefonuyla kaydetti. Sürücünün Örümcek Adam filmindeki karakteri canlandırarak eliyle ağ atması ve motoru ayakta kullanması görüntülere yansıdı. Görenleri şaşkına çeviren sürücü Antalya istikametine doğru gitti.

ANTALYA 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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