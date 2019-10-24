-\u00a0D\u00fcnya Plaj Futbolu \u015eampiyonas\u0131 nda tur atlayan Alanya Belediyespor, ikinci turda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 Yunanistan temsilcisi Napoli Patron tak\u0131m\u0131n\u0131 8-3 ma\u011flup etti ve \u00e7eyrek finale y\u00fckseldi.\u00a0Kar\u015f\u0131la\u015fmaya kalede Peyman, Y\u00fccel, Filipe, Seyit Ahmet ve Stankovi\u00e7 be\u015flisi ile ba\u015flayan Alanya Belediyespor oyunun hemen ba\u015f\u0131nda ma\u011flup duruma d\u00fc\u015ft\u00fc. Ev sahibi tak\u0131m gol\u00fcn ard\u0131ndan Filipe nin frikiki ile e\u015fitli\u011fi sa\u011flad\u0131.1-1. Yunan ekibi yedi\u011fi gol\u00fcn \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fczerinden atamadan Alanya Belediyespor Seyit Ahmet ile 2-1 \u00f6ne ge\u00e7ti. \u00a0STANKOVIC FARKI\u0130lk periyodun bitimine 1 dakika kala Stankovi\u00e7 in m\u00fckemmel gol\u00fc skoru Alanya Belediyespor lehine 3-1 e getirdi. Alanya Belediyespor ikinci periyotta Yasin, Kaan ve Cem i kullanmaya ba\u015flad\u0131. Uzun s\u00fcre skor 3-1 devam ederken Cem in asistinde Seyit Ahmet in kafa vuru\u015fu ile Alanya Belediyespor fark\u0131 \u00fc\u00e7e \u00e7\u0131kard\u0131 ve periyot 4-1 lik skorla kapand\u0131.CEM KESK\u0130N \u0130N R\u00d6VE\u015eATASI\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc periyotun ba\u015f\u0131nda U\u00e7an Alanya l\u0131 lakapl\u0131 Cem Keskin in m\u00fckemmel r\u00f6ve\u015fatas\u0131 ile Alanyaspor skoru 5-1 e getirdi. Golden sonra kaleci Peyman yerini Mahmut a b\u0131rakt\u0131. Ancak Mahmut un hatas\u0131 ile Yunan ekibi bir gol buldu ve durum 5-2 oldu. Golden sonra Stankovi\u00e7 kendi \u00e7abas\u0131yla tak\u0131m\u0131na bir gol daha kazand\u0131rd\u0131: 6-2. Cem in asistinde F\u0131l\u0131pe i\u00e7in gol\u00fc atmak \u00e7ok zor olmad\u0131: 7-2. Yunan ekibi periyotun sonuna do\u011fru bir gol buldu ve skoru 7-3 e getirdi. Golden sonra yine Cem in asistinde kaptan Y\u00fccel topu a\u011flarla bulu\u015fturdu: 8-3. Ma\u00e7 bu skorla son buldu.