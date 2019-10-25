Sosyal medya mesajıyla hayatının golünü attı

AMPUTE Futbol Milli Takımı'nın 2017'de İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonluğu kazandığı maçı televizyonda izleyip gurur duyan doğuştan engelli Ahmet Akkaya'nın (20) hayatı, o dönem takım kaptanı olan Osman Çakmak'a sosyal medyadan gönderdiği 'Futbol oynamak istiyorum' mesajıyla değişti.

Doğuştan engelli Ahmet Akkaya, Ampute Futbol Milli Takımı'nın 2017'de İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonluğu kazandığı maçı televizyonda izleyip, gurur duydu. Sağ ayağı gelişimini tamamlamayan Ahmet Akkaya, bu karşılaşma sonrası yaşadığı heyecanla futbol oynamaya karar verdi. Akkaya, futbola ilgisini o dönem takımın kaptanı olan Osman Çakmak'a sosyal medyadan gönderdiği mesajla anlattı. Çakmak da Ankara'ya davet ettiği Ahmet Akkaya'nın, hayatında önemli bir değişikliğe adım atmasına yardımcı oldu.

Ampute futbola başlama isteği olduğu dönemde milli takımın Avrupa şampiyonluğu kazanmasının kendisini heyecanlandırdığını anlatan Ahmet Akkaya, "Futbola başlamak için bir kıvılcım bekliyordum. Takımımız şampiyon oldu, çok sevindim. Sosyal medyadan ulaşmak istedim. Osman kaptana direkt mesaj attım, geri dönüş yaptı. 1,5 yılda milli takım aday kadrosuna girdim. Sosyal medyadan kaptana 'Doğuştan amputasyonum var. Ampute futbol oynamak istiyorum, futbolu çok seviyorum' yazdım. Osman kaptan da beni izlemek için Ankara'ya çağırdı. Sağ olsun beni ampute futbola başlattı ve bugünlere gelmeme katkı sağladı. Hedefim Ampute Futbol Milli Takımı'nda uzun yıllar ay yıldızlı formayı giymek. 2020'de Avrupa şampiyonasında, şampiyonluk kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanlığı sonrası milli takımda teknik direktörlük koltuğuna oturan Osman Çakmak da Ahmet Akkaya'nın gönderdiği mesajı ve sonrasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ahmet kardeşim o gün mesaj gönderdiğinde, beden eğitim öğretmeni de futbol oynadığı görüntüyü gönderdi. Ahmet'in futbola yatkınlığını ve futbol zekasını fark ettim. Ahmet kardeşimi Ankara'ya çağırdım. 'Nasıl olacak' diye sorduğunda, sonrasını gelince konuşacağımızı söyledim. Ahmet istekliydi. Ahmet gibi bize ulaşan 6 kardeşimiz daha var. Biz engelli sayısını çoğaltmadık, var olan engelli kardeşlerimizi sahaya sürdük. Ahmet çok istekli, futbol oynamayı seviyor. Ahmet milli takımın kampında ve futbolu hızla gelişiyor. 10-15 yıl milli takım formasını giymesini istiyoruz."



ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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