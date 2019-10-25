Yedinci sanatın kalbi, bir hafta Antalya'da atacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yedinci sanatın kalbi, bir hafta Antalya'da atacak

DHA

TÜRKİYE tarihinin en uzun soluklu film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali, 66 filmin gösterimiyle 26 Ekim Cumartesi başlayacak. Uzun, kısa ve belgesel filmler, toplam 1 milyon 437 bin TL değerindeki ödülün peşinde olacak.

TÜRKİYE tarihinin en uzun soluklu film festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali, 66 filmin gösterimiyle 26 Ekim Cumartesi başlayacak. Uzun, kısa ve belgesel filmler, toplam 1 milyon 437 bin TL değerindeki ödülün peşinde olacak.
'Öze dönüş' temasıyla bu yıl 56'ncı kez düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğindeki etkinlikte, Antalya, bir hafta boyunca sinema ile yatıp kalkacak.
Festivalin merkezi Cam Piramit ve Antalya Kültür Merkezi (AKM), festivale yönelik süslendi. Altın Portakal'ın simgesi altın renkli 50 Venüs heykeli de kentin farklı noktalarında festivale davette bulunuyor. Festivalin bu yılki önemli özelliklerinden biri açılış ve kapanış törenlerinin 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak olması. Önceki törenlerin daha küçük salonlarda yapılması nedeniyle vatandaşların birçoğu tören alanına giremiyor, tartışmalar yaşanıyordu.
AFİŞİ SÜSLEYEN TÜRKAN ŞORAY ANTALYA'DA
1964 yılında ilk defa düzenlenen festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Türkan Şoray, bu yılki festival afişini süslüyor. Şoray'ın, festivalin en eğlenceli etkinliği kortejde yer alması da bekleniyor.
26 Ekim Cumartesi saat 15.00'te Cam Piramit önünde başlayacak kortej, eski Büyükşehir Belediye Binası önünde son bulacak. İlk gün film gösteriminin yer almadığı festivalde açılış töreni, Meltem Mahallesi'ndeki 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak. Açılışta bu yıl onur ödülleri Ahmet Mekin ve Selma Güneri'ye, Yıldırım Önal Anı ödülü ise Can Kolukısa'ya verilecek. Sanatçı Meltem Cumbul da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde mini konser verecek.
8 YARIŞMA FİLMİ İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞACAK
Gezici Festival'in kurucularından Ahmet Boyacıoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği festivalde 10 ulusal, 10 uluslararası, 10 belgesel, 15 kısa film yarışma dallarında boy gösterecek. Dünya sinemasında yer edinmiş filmler de yarışma dışında izleyici ile buluşacak. Ulusal kategorideki 8 film, ilk kez seyirciyle buluşacak. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'un jüri başkanlığı yapacağı festivalde Emre Erkmen, Latife Tekin, Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu 'en iyi'leri seçecek toplulukta yer alıyor.
EN İYİ FİLME 250 BİN LİRA
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Ali Aydın'ın 'Kronoloji', Ali Özel'in 'Bozkır', Faysal Soysal'ın 'Ceviz Ağacı', Kıvanç Sezer'in 'Küçük Şeyler', Leyla Yılmaz'ın 'Bilmemek', Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er'in 'Omar ve Biz', Onur Ünlü'nün 'Topal Şükran'ın Maceraları', Orçun Behram'ın 'Bina', Özkan Yılmaz'ın 'Soluk' ve Ümit Ünal'ın 'Aşk, Büyü, vs.' filmleri, aralarında 250 bin TL tutarındaki En İyi Film Ödülü'nün de olduğu 14 kategoride, toplam 720 bin TL'lik ödül için yarışacak.
İLK KADIN YÖNETMEN SONKU ADINA 50 BİN LİRA ÖDÜL
Film Festivali'nin bu yılki yeniliklerinden biri de 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü olacak. 1935 yılında 'Bataklı Damın Kızı' filmindeki 'Aysel' rolüyle kendinden sonraki kuşak için starlığın kapılarını açan ve birçok kaynağa göre de Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni ve yapımcısı sayılan Cahide Sonku'nun anısını yaşatmak adına bu yıl başlatılacak ödül, Türkiye sinema sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.
ALTERNATİF YARIŞMANIN KAZANANLARINA ÖZEL TÖREN
Son 2 yıldır, Antalya'da ulusal kategorinin kaldırılmasının ardından İstanbul'da yapılan alternatif Ulusal Yarışmalar'ın kazananlarına da ödüller verilecek. Yönetmen Kaan Müjdeci'nin organizasyonuyla, festivalle aynı tarihlerde yapılan alternatif yarışmanın kazananları, bu kez ödüllerini almak için Antalya'ya gelecek. Böylece isimleri, festivalin ödül tarihine resmi olarak yazılmış olacak.
ÖDÜLLERİNİ ANTALYA'DA ALACAK EN İYİLER
54. Ulusal Yarışma'da En İyi Film seçilen 'Daha' ile Onur Saylak, 'Put Şeylere' filmiyle En İyi Yönetmen seçilen Onur Ünlü, 'Körfez' ile En İyi Senaryo Ödülü'nü alan Emre Yeksan ve Ahmet Büke, 'Kar' ile En İyi Kadın Oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü ve 'Daha' ile En İyi Erkek Oyuncu kategorisinin kazananları Ahmet Mümtaz Taylan ve Hayat Van Eck, 2018'de En İyi Film seçilen 'Yol Kenarı'nın yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, 'Renksiz Rüya' ile En İyi Yönetmen seçilen Mehmet Ali Konar, En İyi Senaryo'nun sahibi 'Sibel' filminin yazarları Çağla Zencirci, Ramata Sy ve Guillaume Giovanetti, oyuncu ödüllerinin kazananları Damla Sönmez (Sibel) ve Tansu Biçer (Yol Kenarı), Antalya'da özel bir törenle heykellerini alacak.
Sinemanın Antalya durağında sanatseverler, dolu dolu bir hafta geçirecek. Tam bilet fiyatının 5, indirimli fiyatın 3 lira olduğu festivalde, söyleşilerde sanatçılar hayranlarıyla buluşucak. Festival 1 Kasım'da 10 bin kişilik spor salonundaki kapanış töreniyle sona erecek.

ANTALYA

25 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da semt pazarı yankesicilerine "mutlu pazar" operasyonu Semt pazarlarının korkulu rüyası haline gelen hırsızlık çetesi polisin operasyonuyla çökertildi Yerleşik yabancı ve yaşlı kişilerin çantalarından cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da semt pazarı yankesicilerine "mutlu pazar" ...
Arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldı
YEREL HABERLER Arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldı
Başsavcı Abikoğlu öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başsavcı Abikoğlu öğrencilerle buluştu
Torununa karaciğeriyle can verdi, 'Hasta bebekler için de alın' dedi
YEREL HABERLER Torununa karaciğeriyle can verdi, 'Hasta bebekler ...
Salebin kilosu 700 lira
YEREL HABERLER Salebin kilosu 700 lira
Emekli öğretmenin acıyı ikiye katlayan son türküsü Park ettiği aracından malzeme alırken kazaya karışıp takla atan aracın altında kaldı 1 ay tutuklu kalan sürücü serbest bırakıldı, aile karara itiraz etti Takla atan aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden emekli öğretmenin cüzdanından ‘Tükendi nakdi ömrüm’ adlı türkünün sözleri çıktı Emekli öğretmenin kızı Ebru Elverir Diker: “Bu cüzdanından çıkan son türkü sözü oldu”
YEREL HABERLER Emekli öğretmenin acıyı ikiye katlayan son ...
Öğrenciler YÖREX Fuarında yeni tatlar keşfetti
YEREL HABERLER Öğrenciler YÖREX Fuarında yeni tatlar keşfetti
Sosyal medya mesajıyla hayatının golünü attı
YEREL HABERLER Sosyal medya mesajıyla hayatının golünü attı
Bir 'tık'la hayatı değişti
YEREL HABERLER Bir 'tık'la hayatı değişti
Antalya’da hayvanseverlerden jiletli tel tepkisi Hayvanseverler etrafı jiletli tellerle çevrili olan siteler için harekete geçiyor Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık: “Birçok hayvan bu teller yüzünden yaralanıyor” “Yasal başvurularımızı yaptık. Olumlu yönde sonuçlanmasını bekliyoruz”
YEREL HABERLER Antalya’da hayvanseverlerden jiletli tel ...
Dünya Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da sürüyor
YEREL HABERLER Dünya Plaj Futbolu Şampiyonası Alanya'da sürüyor
Alanya’da dünya ekonomisi konuşuldu
YEREL HABERLER Alanya’da dünya ekonomisi konuşuldu
Karayolundaki motosikletli "örümcek adam" görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Karayolundaki motosikletli "örümcek adam" görenleri ...
Muratpaşa Belediyesi'nde başkan yardımcılığına iki isim
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi'nde başkan yardımcılığına iki ...
ALKÜ’de meme kanseri farkındalık konferansı
YEREL HABERLER ALKÜ’de meme kanseri farkındalık konferansı
Başkan Yücel'den 29 Ekim'de Fener Alayı ve konsere davet
YEREL HABERLER Başkan Yücel'den 29 Ekim'de Fener Alayı ve konsere ...
Otomobilde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı ...
ALKÜ’den uluslararası ekonomi konferansı
YEREL HABERLER ALKÜ’den uluslararası ekonomi konferansı
Nitelikli dolandırıcılık yapan 2 şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Nitelikli dolandırıcılık yapan 2 şahıs serbest ...
Alanyaspor öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Alanyaspor öğrencilerle buluştu
Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs ...
Alanya'da mutfak mirasının dünü ve yarını konuşuldu
YEREL HABERLER Alanya'da mutfak mirasının dünü ve yarını konuşuldu
Bisikletten düşen Danimarkalı öldü
YEREL HABERLER Bisikletten düşen Danimarkalı öldü
Alanya’da bisikletten düşen yerleşik Danimarkalı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alanya’da bisikletten düşen yerleşik Danimarkalı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X