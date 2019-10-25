Başsavcı Abikoğlu öğrencilerle buluştu

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda 20192020 eğitimöğretim yılı "Kariyer Söyleşileri"nin ilk konuğu Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu oldu.

Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Abikoğlu'na ilgi oldukça yüksekti. Sohbete başsavcılık ve savcılık makamlarının görevleri ve adli kavramları açıklayarak devam eden Başsavcı, adli kurumlarda katip, mübaşir ve infaz koruma memuru gibi üniversite öğrencilerine iş imkanları bulunduğunu dile getirdi. Hukukun temelini toplumun oluşturduğunu söyleyen Abikoğlu, yargının bağımsız olarak işlediğini vurgulayarak, "Öncelikle halkımızın adalet istemesi gerekiyor. Her ne olursa olsun kendi menfaatime olsun yerine, adalet olsun demesi gerekiyor. Bu konuda ailelerimize çok iş düşüyor. Halkımıza çok iş düşüyor. Yurt dışına gittiğimizde otobüslerde, metrolarda biletleme için görevli olmadığını, ama herkesin biletini aldığını ve kullandığını görüyoruz. Kurallara uyulursa yaşamımızı kolaylaştırırız" diye belirtti.

Hukuki süreçte bilirkişinin görevini merak eden öğrencilere Başsavcı Abikoğlu, "Hakim her konu hakkında bilgi sahibi olamaz. Bir hakimin hukuk bilgisi dışında anlayamayacağı teknik konular içeren hususlarda danışacağı kişiler bilirkişilerdir. Ancak bilirkişilik hususunda düzenlemelere ihtiyaç vardı ve bu konuda çalışmalar yapılıyor. Daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Başsavcı söyleşinin son kısmında öğrencilere boş vakitlerini iyi değerlendirmeleri gerektiğini, kendilerini geliştirmeleri için mutlaka hobilerinin olması, kitap okumaları, yabancı dil öğrenmeleri gerektiğini söyledi. Söyleşi sonrasında Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Halil Demir tarafından Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu'na teşekkür edilerek günün anısına bir hediye taktim edildi.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:16

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.