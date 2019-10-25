Antalyaspor'da 3 eksik

-ANTALYASPOR'un deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçta Fredy ile Harun Kavaklıdere sakatlığı, Bahadır da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor yarın saat 15.00'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Atilla Konuk Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlılarda teknik direktör Bülent Korkmaz, oyuncularına maçı kazanmak için takım halinde sahada rakipten daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini anlattı.

Antalyaspor'da, Fredy ve Harun Kavaklıdere sakatlığı, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Bahadır ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Cissokho da teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından Sivas deplasmanında kadroya alınmadı.

Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, haftaiçi antrenmanlarda futbolcularla yaptığı konuşmalarda Gençlerbirliği maçının unutulup, Sivas deplasmanından puanlarla dönmeyi hedeflemeleri uyarısı yaptı.



ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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