Antalya'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan Y.G. isimli şahıs üzerinde başkasına ait nüfus cüzdanı ile yakalandı. Nüfus cüzdanının ağabeyine ait olduğu ortaya çıktı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aslen Y.G. isimli şahıs, İbrahim Sözen Caddesi üzeri kapalı çarşı içerisinde yakalandı. Kendisini M.G. olarak tanıtan ve M.G. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ibraz eden şahsın, ağabeyine ait nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıs hakkında “Başkasına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanma” ve “Resmi Evrakta Sahtecilik” suçlarından ayrıca adli işlem başlatıldı. İşlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli mercilere sevk edilen Y.G., Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:16

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.