Yerel üretici YÖREX'te ulusal marketlerle iş bağlantısı sağladı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB’un desteğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX yerel üreticiyle büyük marketlerin iş bağlantısı yaptığı platform oldu.

TOBB ve Antalya Ticaret Borsası koordinasyonunda, TOBB Türkiye Perakende Sektör Meclisi Üyesi ulusal market zincirleri ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Gıda Perakendecileri Derneği bünyesindeki yerel marketlerin üst düzey yöneticileri ve satın alma müdürlerinin katılımıyla ANFAŞ Merkezi’nde ikili görüşmeler yapıldı. İkili görüşmelere ilgi yoğun oldu. İkili görüşmelerde, büyük market zincirleri taleplerini yerel üreticiye bildirirken, yerel üretici büyük marketlerin talebi doğrultusunda ürün arzı taahhüdünde bulundu. Çok sayıda iş bağlantısının sağlandığı YÖREX’in yerel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında çok önemli bir rol üstlendiğini dile getiren üreticiler, fuarın önümüzdeki yıllarda da daha fazla katılımla düzenlenmesini diledi.



"Yerli ürünün uyanış hareketi"

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, YÖREX’in kırsal kalkınma ve yöresel ürünlerin canlanmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydetti. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ikili görüşmelerle çok sayıda iş bağlantısının sağlandığını dile getiren Çandır, “Yöresel Ürünler Projemiz bir başarı hikayesi daha yakaladı. 10 yıllık emeğimizin karşılığını almaya başladık. Yapılan ikili görüşmelerle yerelde kalmış üreticimizin ürünleri artık ulusal hatta uluslar arası market raflarında yerini alacak. Bu yerli üretim için uyanış hareketidir” diye konuştu.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:16

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.