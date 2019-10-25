(ÖZEL) Bir 'tık'la hayatı değişti

İNTERNETTE arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü milli takımın başarısını anlatan haberle heveslenip başladığı teniste şampiyonluk kazanan işitme engelli milli tenisçi Emre Çınar Uğuzlar (27), "Hayalim Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat'ta madalya kazanmak" dedi.

Antalya'da oturan Emre Çınar Uğuzlar, internette arama motoruna 'işitme engelli' yazdığında ekranda gördüğü Tenis Milli Takımı'nın başarısını anlatan haberle bu spora özendi. 2 yıl önce tenis antrenmanlarına başlayan Uğuzlar, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Bu yıl da Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katılan Uğuzlar, teklerde üçüncülük, çift erkeklerde ise birincilik madalyası kazandı.

Bir firmada eğitim ve kalite biriminde görev yapan Emre Çınar Uğuzlar, haftanın 6 günü mesai saatinden sonra tenis antrenmanı yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Teniste kazandığı başarılarla özgüveninin arttığını vurgulayan Uğuzlar, "Gelecek yıl Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ve 2021'de yapılacak İşitme Engeliler Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyorum. Hayalim Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat'ta madalya kazanmak" diye konuştu.



ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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