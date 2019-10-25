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Cumhuriyet Bayramı coşkusu Volkan Konak’la katlanacak

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. 29 Ekim Salı günü Fener Alayı yürüyüşü ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Volkan Konak konseri düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. 29 Ekim Salı günü Fener Alayı yürüyüşü ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Volkan Konak konseri düzenlenecek.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Milletine armağan ettiği Cumhuriyet 96 yaşında.
Antalya Büyükşehir Belediyesi de Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlaması için Fener Alayı ve Volkan Konak konseri düzenliyor. 29 Ekim Salı günü Konyaaltı Varyantı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na fener alayı düzenlenecek. Türk Bayrakları eşliğinde gerçekleştirilecek fener alayı yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda ünlü sarkıcı Volkan Konak Antalyalılarla buluşacak. Cumhuriyet coşkusu Volkan Konak konseri ile katlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte coşkuyla kutlamak için Fener Alayına ardından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek Volkan Konak konserine davet etti.

ANTALYA

25 Ekim 2019 Cuma

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