Belediye tiyatrosuna Ankara turnesinde ödül

Alanya Belediye Tiyatrosu 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde, Kral Olmak İstemeyen Aslan adlı oyun büyük beğeni topladı. Alanya Belediye Tiyatrosu'na ödül verildi.

Alanya Belediye Tiyatrosu 5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde, Kral Olmak İstemeyen Aslan adlı oyunu, Yılmaz Güney Sahnesi’nde Ankaralı miniklerle buluşturdu. Kazakistan Devlet Kukla Tiyatrosu sanatçıları tarafından da izlenen oyun, büyük beğeni topladı. Festivalde, ABT’ye ödül verildi. Festivale katılan gruplarla düzenlenen organizasyonda Tiyatro Tempo tarafından, Alanya Belediye Tiyatrosu’na “Katılım Ödülü” verildi. ABT’nin ödülünü Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal’a takdim eden Tiyatro Tempo'nun kurucusu Haluk Yüce, “Alanya Belediye Tiyatrosu daha önce birlikte çalışma yaptığımız bizim için çok özel bir ekiptir. Festivalimize katılımlarından dolayı çok mutluyuz" dedi.

Ödül töreninde konuşan Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ise "Bu festivali düzenleyen Tiyatro Tempo'ya çok teşekkür ediyoruz. Ankaralı seyircilerle birlikte olmak bizim için bir gururdu" ifadesini kullandı.

Festivali düzenleyen Tiyatro Tempo'ya, Tiyatro Müdürü Çinal, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Alanya gravürü hediye etti. Festival kapsamında ABT sanatçıları Devlet Kukla Tiyatrosu’nun “Romeo ve Juliet” yetişkin kukla oyununu ve Tiyatro Tempo’nun “Uçmak Özgürlüktür” çocuk oyununu izleme fırsatı buldular. Nilbanu Engindeniz’in yazıp yönettiği “Kral Olmak İstemeyen Aslan” adlı çocuk oyununda Birke Muratal Doğan, Burak Kaya, Esra Tığlı Kutertan, Fırat Onur Deniz, Kartal Türkoğlu, Mustafa Erman Doğan ve Nilay Kara rol aldı. Oyunun kukla tasarımı ise 9 Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Öğretim Üyesi Ayten Öğütçü tarafından yapıldı. Alanya'ya dönen ABT ekibi bugün oynanacak Sırça Biblolar oyunu için hazırlıklara başladı. Oyun 2526 Ekim ve 12 Kasım tarihlerinde saat 20.00 da Alanya Belediye Tiyatrosu sahnesinde temsil verecek.

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