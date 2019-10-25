Kardeş ilçe Balıkesir Edremit Antalya'da

Antalya Valisi Münir Karaloğlu önderliğinde, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen yönetiminde devam eden #GelinKardeşOlalımProjesi kapsamında Kaş ilçesi ile kardeş olan Balıkesir’in Edremit ilçesi Antalya'da bir dizi çalışma ziyaretinde bulundu.

Kardeş ilçe Edremit Heyeti, ilk olarak Kaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti. Ardından Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan’ı makamında ziyaret etti ve proje hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyet Edremit’te kurulması planlanan 750 dekarlık Sera OSB hakkında bilgi verdi. Heyet sonrasından Kaş ilçe merkezini gezdi. Heyet ilçede bulunan domates ile muz seralarını yakından görme şansı buldu ve Antalya’nın örtü altı üretimdeki yeri ve tropik meyve üretimi hakkında ilçe müdürlüğü teknik personeli tarafından bilgilendirildi. Teknik gezilerin ardından Heyet dünyaca ünlü Patara Antik Kenti’ni ve doğa harikası Saklıkent’i gezdi. Sonraki gün Kaş Ziraat Odasını ziyaret etti. Ardından zeytin budama teknikleri eğitimi ile zeytinyağı tadımı duysal analiz uygulaması yapıldı. Edremit heyeti örtü altı üretim yapan biber üreticilerini de ziyaret ederek biber üretimi hakkında teknik bilgi aldı. Daha sonra Kekova gezisi ve yat turuna katılan kardeş ilçe heyeti Antalya merkeze hareket etti. Kardeş ilçe heyeti (BATEM) Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Merkezine teknik ziyarette bulundu ve süs bitkileri teorik ve uygulamalı eğitimi aldı. Heyet Kaş Kaymakamlığı Kaş Belediyesi ve Kaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte #yörex fuarına katılım sağladı.

Heyet programında son günü İl Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Edremit Heyetini kabul eden İl Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca, "Gelin Kardeş Olalım Projesi, Antalya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimizle kardeş olan ilçeler arasında kurulan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan bir ortaklık projesidir. Antalya olarak amacımız, ülkemizin değişik illerinden kardeşlik protokolü düzenlediğimiz 18 ilçe ile bilgi, teknoloji ve deneyim transferi yapmak ve ortak projeler uygulamaktır. Antalya'mızda özellikle yaş meyvesebze üretimi, seracılık, tropik bitkiler, turunçgil yetiştiriciliği, süs bitkileri, mantar üretimi ile ihracatta oluşan bilgi sermayesinin ülkemizin geri kalan bölgeleriyle paylaşarak sosyal ve ülkesel sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz. İlimize hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Siz kardeşlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz" dedi.

Program kardeş ilçe heyetinin İL Müdür Yardımcısı Gökhan Karaca'ya hediyelerini takdiminin ardından ile toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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