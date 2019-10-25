Ulaşım Zabıtası Alanya’da denetimlerini sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya’da denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücüler hem uyarıldı hem de yasal işlem başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası, Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Müdürlüğü işbirliği ile Alanya’nın muhtelif noktalarında denetimler yapıldı. Özel halk otobüsleri, servisler ve taksiler, denetim noktalarında durdurularak, çalışma belgeleri, genel evraklar, sürücülerin kılık kıyafetleri, araç içi klimalar ve müşteri memnuniyeti bakımından denetlendi. Alanya’nın doğu ve batı bölgesinde toplam 77 araç denetlendi. Denetimlerde evrakları eksik olanlara, araçlarında trafiğe aykırı fazlalıklar bulunanlara ve kılık kıyafeti düzgün olmayanlara uyarıda bulunuldu. Kurallara uymayan, amacı dışında kullanılan ve istenilen evrakları bulundurmayan araç sahiplerine uyarı ve para cezası verildi. Bir araç da trafikten men edildi.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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