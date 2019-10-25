Elmalı Yakaçiftlik’in içme suyu sorunu çözülüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı’da Yakaçiftlik mahallesinin içme suyu ile ilgili sorununu çözmek üzere çalışma başlattı. Yamaç arazi üzerindeki evler için bin 100 metre uzunluğunda yeni bir hat imal ediyor.

ElmalıYakaçiftlik mahallesinde basınç yetersizliğinden dolayı su sıkıntısı yaşanıyordu. ASAT Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmalara başladı. Özellikle yamaç ve dağlık bölgede oturan vatandaşların bu konudaki mağduriyetini gidermek için harekete geçenASATekipleri Yakaçiftlik Mahallesi’ne su sağlayan su deposundan başlayarak ElmalıFinike karayolu üzerinde bulunan yamaç arazi üzerine bin 100 metre yeni boru yerleştiriyor. Bu çalışma ile birlikte mahalle sakinlerinin daha kaliteli ve yeterli suya kavuşacağını ifade eden ASAT yetkilileri, basınç yetersizliğinin son bulacağını ve su şebekesi ile ilgili sorunun tamamen ortadan kalkacağını belirtti.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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