56. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarın (26 Ekim) başlıyor. “Öze Dönüş” temasıyla gerçekleşecek ve 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filminin gösterileceği festival, geleneksel Kortej Yürüyüşü ve Açılış Töreni ile Antalyalı sinemaseverlere ‘merhaba’ diyor.

Türkiye’nin en uzun soluklu sinema etkinliği olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, yarın başlıyor! Sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimleri Antalyalılarla buluşturan Geleneksel Kortej ile ‘merhaba’ diyecek olan festivalin Açılış Töreni ise 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Selma Güneri ve Ahmet Mekin’in Onur Ödülleri’ni, Can Kolukısa’nın da Yıldırım Önal Anı Ödülü’nü alacağı gece, Anjelika Akbar’ın piyanosuyla açılacak ve Candan Erçetin’in büyüleyici sesiyle sona erecek. CNN Türk’ten canlı olarak yayınlanacak Açılış Töreni’nin konuklarından biri de, bu yılın afişini süsleyen Türkan Şoray olacak. İki gündür bilet satışlarıyla rekor kıran festivalde, “Topal Şükran’ın Maceraları”, “Parazit”, “Monos” ve “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi” filmlerinin biletleri biterken, “Ayrık Otları”, “Görünmez Yaşam”, “Nil'in Meryem’i” gibi merakla beklenen filmlerin biletleri de tükenmek üzere.



Kortej coşkusuyla başlayacak

Cam Piramit’in önünden başlayacak Kortej, Antalya Kültür Merkezi (AKM), Yüzüncü Yıl Bulvarı, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi güzergahı üzerinden devam edecek ve Eski Belediye Binası’nda sona erecek. 6 kilometrelik kortejde, festival bando takımı, DJ performansı ve ünlü film karakterlerinin maskotları yürüyüşe renk katarken, sinema ve televizyon dünyasından yıldız isimler Antalyalıları selamlayacak. Sinema ve televizyon dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşecek kortej, festivalin Açılış Töreni’nin de yapılacağı Kapalı Spor Salonu’nda son bulacak. Halka açık ve ücretsiz olan törende, Selma Güneri ve Ahmet Mekin’e Onur Ödülleri, Can Kolukısa’ya da Yıldırım Önal Anı Ödülü sunulacak. Gecede ayrıca, Festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da katılacak.



Anjelika Akbar ve Candan Erçetin’den müzik şöleni

Anjelika Akbar’ın piyano resitali ile başlayacak olan ve CNN Türk’ten canlı yayınlanacak olan gecenin finalinde, Türkçe müziğin en önemli söz yazarı ve şarkıcılarından Candan Erçetin, senfonik bir konser verecek. Açılış Töreni halkın katılımına açık ve ücretsiz olacak.



Bileti bitmek üzere olanlar

Gösterimlerin de yarın başlayacağı Festivalde bu yıl rekor satışlar yaşanıyor. Onur Ünlü’nün yönetttiği ve Demet Evgar’ın başrolünde olduğu “Topal Şükran’ın Maceraları”, “Dünya Sineması” bölümünde yer alan, Jong Joon Ho’nun Altın Palmiyeli karakomedisi “Parazit”, Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes’in San Sebastin’da En İyi Film seçilen hipnotik filmi “Monos” ve Céline Sciamma’nın eleştirmenlerce yılın filmlerinden biri olarak gösterilen draması “Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi”nin biletleri tükenmiş durumda. Cenk Ertürk'ün “Nuh Tepesi”, Emin Alper’in “Kız Kardeşler”, Lauren Greenfield’in “İpleri Elinde Tutan Kadın”, Billie Piper’ın “Ayrık Otları”, Nicolas Bedos’un “Yeni Baştan”, Hirokazu Koreeda’nın “Saklı Gerçekler”, Karim Anouz’un “Görünmez Yaşam”, Atiq Rahimi’nin “Nil'in Meryem’i”, Dag J. Haugerud’un “Çocuklar” ve Joe Odagiri’nin “Zaman Her Şeyi Siler” filmlerinin biletleri ise bitmek üzere.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ile Çocuklar İçin Altın Portakal: Eğlenceli Çizgi Filmler bölümlerindeki film gösterimlerinin tümünün ücretsiz olacağı Festivalin biletleri biletix’te satışta olacak. Bilet fiyatlarında artış yerine indirim sağlayan festivalde, geçen yıl 6 TL olan Tam biletler bu yıl 5 TL’den satışa sunulurken, öğrenci, öğretmen ve emeklilerin yararlanabileceği İndirimli biletler ise 4 TL’den 3 TL’ye düşürüldü. Festivalin gösterimleri, Antalya Kültür Merkezi’ndeki (AKM) Aspendos Salonu ve Perge Salonu’nda ve Migros AVM’de bulunan Cinemaximum’un 6. ve 7. salonlarında gerçekleşecek.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:16

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.