MHP'li Durgun: "MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacaktır"

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ilçe ziyaretleri kapsamında Kumluca İlçe teşkilatıyla bir araya geldi. Güçlü bir yönetimle yola çıktıklarını söyleyen İl Başkanı Hilmi Durgun, "Kumluca'nın sorunlarını bilen ve çözümler getiren teşkilatlarla devam etmek istiyoruz. İstişareye yönelik, danışma kurulları oluşturmak istiyoruz. Bu bizim üzerimize yüklenen ağır bir sorumluluk. Sadece bu sorumluluk il başkanını yüklenen değil tüm teşkilatlara yüklenen bir sorumluluktur. Bunun da yansımasını ilçelerde yapmak zorunda olduğumuzun bilinci içindeyiz. MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü, Türk milleti o kadar güçlü olacaktır. Biz gözünü Kızıl Elma'ya çevirmiş gönlünü Turan'a vermiş Türklük gurur ve şuurunu İslam'ın ahlak ve faziletiyle birleştiren ilahi kelimetullah hedefiyle nefes alıp, aleme nizam vermek duygusuyla yaşayan bir partinin mensuplarıyız. Bu partinin mensubu olarak tembellik yapmak, miskinlik yapmak bize yakışmaz" dedi.



"Kapımız da gönlümüz de herkese açık"

Basın mensuplarının sorunlarını da cevaplandıran Durgun, Kumluca'da yerelde yapılan ittifak konusu ve İyi partiye giden seçmenler hakkında "Söz konusu Türkiye ise yerel de yapılan ittifakın hatalar üzerinde bir yere varılması mümkün değildir. Antalya özelinde daha önce kazandığımız 4 ilçe vardı. 4 ilçe üzerinde Ak parti ile mutabakat yapılmıştır. Biz bu 4 ilçede adaylarımızı çıkarttık. Kumluca 2014 yılında Ak Parti kazandığı için Ak Partide kalmıştır. Ak Parti bir aday çıkarmıştır. Aday iyidir, kötüdür, doğrudur, yanlıştır, eğridir bu bizim değil Ak Partinin sorunudur. Nasıl ki biz 4 ilçede çıkardığımız hiçbir adaya hiçbir siyasi partiye müdahale ettirmiyor isek bizde diğer hiçbir siyasi partiye karışmayı doğru bulmuyoruz. İyi Partiye giden seçmenlerimiz için 9 şubat 2019 tarihinde partimizin 50. kuruluş yıldönümünde liderimiz 'kalbi kırılan, kızan, darılan, gönül koyan var ise gelin 50. yılımızda hep beraber olalım. Kapımızda gönlümüzde herkese açık. Başımızın üstünde yeriniz var. Bu çatının altında, üç hilalin altı herkese yetecektir.' Dolayısıyla biz liderimizin bu sözleri tekrar ediyoruz. 28 Eylül tarihinde devir teslim töreninde yaptığım konuşmada, Vatanın bölünmez bütünlüğünde buluştuğumuz herkesi ama herkesi MHP'nin çatısı altında siyaset geliştirmeye davet ettim. Davetim geçerlidir" dedi.

İstişare toplantısı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.

MHP Kumluca İlçe Teşkilatında yapılan istişare toplantısına, MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ve Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tuna, Kamu Kurum ve Belediyelerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emekli Kurmay Albay Yusuf Kelleli, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mimar Hasan Şahin, Eğitim ve ARGE Geliştirme Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcı Emekli Albay Dr. Suat Akgül, il yönetim Kurulu üyeleri, kumluca belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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