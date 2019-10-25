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Altın Portakal'ın heykelleri özüne döndü Altın Portakal'ın simgesi, elinde portakal tutan altın ...

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlıkların tamamlandığını belirterek, sıranın sinemaseverlerle sanatçıların buluşmasına kaldığını bildirdi. 5 yıl aradan sonra siyah olan ve elinde portakal tutan Venüs heykeli ise özüne altın rengine döndü. Depolara kaldırılmış olan eski heykellerin tadilatı yapılıp, altın rengine boyandı. Festivalin sembolü olan 65 heykel, migros, otogar, falez, cezaevi, havalimanı, sampi, Samanyolu Kavşağı, 10 bin kişilik salon ve kortej güzergahına yerleştirildi.

Altın Portakal'ın heykelleri özüne döndü Altın Portakal'ın simgesi, elinde portakal tutan altın rengine boyalı Venüs heykelleri kentin farklı noktalarını süslüyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Bütün hazırlıklarımız tamamlandı, sıra sinemaseverlerle sanatçılarımızın buluşmasına geldi”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlıkların tamamlandığını belirterek, sıranın sinemaseverlerle sanatçıların buluşmasına kaldığını bildirdi. 5 yıl aradan sonra siyah olan ve elinde portakal tutan Venüs heykeli ise özüne altın rengine döndü. Depolara kaldırılmış olan eski heykellerin tadilatı yapılıp, altın rengine boyandı. Festivalin sembolü olan 65 heykel, migros, otogar, falez, cezaevi, havalimanı, sampi, Samanyolu Kavşağı, 10 bin kişilik salon ve kortej güzergahına yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince 26 Ekim1 Kasım tarihlerinde bu yıl 56'ncısı düzenlenecek olan Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde hazırlıklar tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri geleneksel kortej güzergahı ve ödül törenlerin yapılacağı 10 bin kişilik kapalı spor salonu çevresinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdi. Kortejin güzergahındaki üst geçitler festival afişleriyle kaplandı. Ödül törenlerinin yapılacağı salonda ise hazırlıklarda sona gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salona gelerek hazırlıkları yerinde inceledi.

"Sanatçı ve halkla iç içe olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılar ve sinemaseverlerin beklediği festivalin Cumartesi günü Cam Piramit’ten geleneksel kortej geçişi ile başlayacağını bildirdi. Sanatçılar ve halkla iç içe bir festival olacağını dile getiren Başkan Böcek, “ Kortejimiz Karaalioğlu Parkı’nda sona erecek. Akşam saat 19.00’da ise 10 bin kişilik Antalya Kapalı Spor Salonu’nda festivalimiz devam edecek. Festivali başlatan başta Avni Tolunay’ı rahmetle anıyorum. Bugüne kadar emeği geçen tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum”diye konuştu.

"Sıra buluşmaya geldi"
56 yılın bir ömre bedel olduğunu kaydeden Böcek, “Bugüne kadar herkes festivale destek vermiş. Biz çocukluğumuzda at arabasıyla gelirdik kortejlere. Dünyanın tanıdığı bir festivali yapacağız. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Sıra sinemaseverlerle sanatçılarımızın buluşmasına geldi” diye konuştu.

"Festival vatandaşlarımızın"
Festivale Türkan Şoray’ın ayrı bir renk katacağını ifade eden Böcek, “Pozitif ayrımcılık yaptık, Avni Tolunay döneminde ilk ödül alan kadın sanatçıydı. Özlediğimiz sanatçılarla gelecek. Bundan sonra festival tüm vatandaşlarımızın olacak, halktan kopuk olmayacağız. İlçelerimizde 4 TIR var filmler orada oynayacak. O kalabalığı da görünce Antalya’da bir özlem olduğunu gördük. Bizde bunu özüne döndürmüş olduk” dedi.

ANTALYA

25 Ekim 2019 Cuma

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