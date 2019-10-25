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Alanya HEP Üniversitesi ,Murmansk ile işbirliği yolunda

İHA

Murmansk Ticaret Odası, Alanya HEP Üniversitesi’ne ziyarette bulundu.
Murmansk Ticaret Odası Başkanı ve Murmansk Arktik Devlet Üniversitesi Eski Rektörü Plisov Sergey, Murmansk Uluslararası İslam Ticareti Birliği Başkanı Bikkinyaev Rayil, Murmasnk İhracat Merkezi Müdürü Mesakova Ekaterina, Ulyanovsk Kaymakam Yardımcısı Gaynetdinov Ruslan, Uluslararası İslam Ticareti Birliği Sankt Peterburg Bakanı Mardanov Fanis ve Anastasia Petrova Çetinkaya Alanya HEP Üniversitesi’ne ziyarette bulundu.
Alanya HEP Üniversitesi Genel Sekreteri Dr.Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan ile birlikte üniversite binasını gezen heyet, Genel sekreterliğe bağlı Dış İlişkiler Biriminde ziyaretin amacına ilişkin bilgiler aktardı. Toplantıda ilk sözü, Murmansk Ticaret Odası Başkanı ve Murmansk Arktik Devlet Üniversitesi Eski Rektörü Plisov Sergey aldı. Murmansk şehri ile ilgili bilgiler vererek söze başlayan Sergey, “Alanya HEP Üniversitesi’ne yaptığımız ziyaretten oldukça memnun kaldık. Burada ortaya koyduğunuz bilgi ve tecrübe bizim için çok değerli. Murmansk, turizm başta olmak üzere pek çok açıdan gelişen bir şehir. Biz bu gelişimi eğitim alanında da sürdürmek istiyoruz. Murmansk Arktik Devlet Üniversitesi başta olmak üzere, pek çok üniversitelerimizin üniversitenizle birlikte ortak projeler gerçekleştirmesini istiyoruz. Biz pek çok Asya ülkeleriyle birlikte ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aynı işbirliğini Alanya HEP Üniversitesi ile de gerçekleştirmek istiyoruz. Eğitim alanında yapacağımız işbirliği, iki şehrin ilişkilerini farklı alanlara taşıyacaktır. Mimarlık, Gastronomi ve Turizm İşletmeciliği alanındaki bilgi ve tecrübenizi, kendi üniversitelerimizle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

"Eğitim işbirliğine hazırız"
Alanya HEP Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan Doğan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alanya HEP Üniversitesi’nin özelleşmiş alanları olan bir üniversite olduğunu aktaran Dr.Öğr. Üyesi Doğan, “Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Hamdullah Emin Paşa Vakfı tarafından 2011 yılında Alanya ilçesinde kurulmuş vakıf üniversitesidir. Uluslararası standartlarda eğitim veren üniversitemizin eğitim dili yüzde 100 İngilizcedir. Öğrencilerimizin dersleri takip edebilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olabilmeleri, akademik kadromuzun temel amacıdır. Bu kapsamda üniversitemizi tercih eden öğrenciler, 2. sınıftan itibaren seçmeli olarak, ikinci bir yabancı dil öğrenme şansına sahip olacaklar. Üniversitemizin lisans programları arasında, Mimarlık, İletişim ve Tasarım Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği yer almaktadır. Üniversitemizi tercih eden her öğrenci, Akdeniz’in Dünyaya Açılan Kapısı üniversitemizde uluslararası standartlarda eğitim alır. Alanya HEP Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi, üniversitemizin Avrupa Eğitim ve Araştırma alanlarına entegrasyonu için tüm program ve faaliyetlerin uygulanmasını desteklemek ve tüm eğitim programlarını kontrol etmek ve üniversiteyi yurtdışında tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Bu alanda pek çok ülke ile eğitim işbirliklerini gerçekleştirmekteyiz. Biz Alanya HEP Üniversitesi olarak Murmansk ile eğitim işbirliğine hazırız, bu durumdan memnuniyet duyarız” dedi.

ANTALYA

25 Ekim 2019 Cuma

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