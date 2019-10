Başkan Yücel: "Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Hacıkura İlkokulu’nun öncülüğünde ‘Atatürk’ün İzinde Birlikte Okuyoruz’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce öğrenciyle birlikte kitap okudu.

Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu bugün minik öğrencileri ağırladı. Hacıkura İlkokulu 3E sınıfı öğrencileri ve Öğretmeni Ayşegül Acar’ın girişimleriyle başlatılan okuma kampanyası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu çerçevede Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen ‘okuma etkinliği’ne Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Er etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmasında okuyan bir millet oluşturmanın önemine vurgu yaparak, "Bugün çok anlamlı bir projeye ortak olmaktan, birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefi doğrultusunda okuyan, okuduğunu anlayan, bilime merak salan, bu memlekete faydalı olacak bir gençliği yetiştirme gayesindeyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu farkındalık projesinde emeği geçen herkesi kutluyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.



"Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer"

Etkinlik kapsamında konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, okumanın önemine vurgu yaparak, "Öncelikle bu eşsiz organizasyon için Hacıkura İlkokulu’na teşekkür ediyorum. Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzermiş. Kitaplarınız ile birlikte katıldığınız bu etkinlikte sizlerle birlikte olmak, okumanın önemi ve farkındalığı konusunda hemfikir olarak sizlere eşlik etmek benim için büyük mutluluk sebebi" diye belirtti.

Konuşmasını verdiği müjdeyle sonlandıran Yücel, “Ücretsiz olarak tüm hizmetlerinden yararlanabileceğiniz Emine Hacıkura Kütüphanemizde siz değerli öğrencilerimiz için yeni bir çocuk kütüphanesi bölümü oluşturduğumuz müjdesini burada sizlerle paylaşmak isterim. Çocuk Kütüphanesi alanı, yıl boyunca her hafta gerçekleştirilecek farklı etkinlik ve atölye çalışmaları ile sizleri beklemektir. Kitapların hayatınızın her alanında var olmasını temenni ediyor, iyi okumalar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 40 dakikalık okuma bölümüne geçilerek Başkan Yücel, öğrenciler ve velileriyle birlikte kitap okuyarak farkındalık sağladı.

