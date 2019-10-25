Üvey toruna cinsel istismar sanığının tutuklanması talebine ret

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, kız çocuğu D.D.'ye (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandıktan 4 gün sonra serbest bırakılan üvey dede Mestan A. (72), hakim karşısına çıktı. Çocuk, dedesinin 4 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylerken, Mestan A. suçlamaları reddetti. Savcının 'tutuklansın' talebini mahkeme kabul etmedi.

Antalya'da annesi A.A. ile yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi D.D., 2015 yılında yaz tatilini geçirmek için Korkuteli ilçesi Varsak Yaylası'ndaki üvey anneannesi Z.A.'nın (50) yanına gitti. Z.A.'nın 2012 yılında evlendiği Mestan A., iddiaya göre D.D.'yi taciz etti. Mestan A., 3 yıl sonra da eşinin evde olmadığı bir sırada küçük kıza cinsel istismarda bulundu. D.D. olayı kimseye anlatmadı.

ARKADAŞI SES KAYDI ALINCA ANNESİNE ANLATTI

Geçen haziran ayında D.D., okulun son haftası bir grup arkadaşıyla sohbet ederken, cinsel istismara uğradığını söyledi. Konuşmaları ses kaydını alan arkadaşı da durumu öğretmenlerine anlatacağını söyledi. Bunun üzerine D.D., yaşadıklarını annesine anlattı.

Antalya Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkez Bürosu'na başvuran A.A., üvey babası Mestan A.'dan şikayetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde D.D.'nin ifadesine başvuran polis, Mestan A.'yı 18 Haziran günü gözaltına aldı.

4 GÜN SONRA SERBEST

Aynı gün adliyeye sevk edilen Mestan A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 4 gün cezaevinde kalan Mestan A., Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 22 Haziran'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Küçük kızın avukatı Turgay Özcan, sanığın tutuklu yargılanması talebiyle Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Ancak bu itiraz da reddedildi. Avukat Özcan, itirazını bir üst mahkeme olan Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Araya giren bayram tatilinden sonra kararı görüşen üst mahkeme de Mestan A.'nın tutuklu yargılanması talebini kabul etmedi.

YARGILAMA BAŞLADI

Mestan A.'nın yargılanmasına Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Mestan A. ile küçük kızın annesi A.A. ve taraf avukatları katıldı.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, sosyal hizmet uzmanı nezaretinde adli görüşme odasından SEGBİS aracılığıyla katılan D.D., dedesinin 4 yıl önce karanlık bir ortamda cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

'ERKEK ARKADAŞI İLE BU İŞİ YAPMIŞ OLABİLİR'

Sanık Mestan A. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Yaşlı bir insan olduğum için beni evden kovmak için bu yalanı atıyor olabilirler. Erkek arkadaşı ile bu işi yapmış olabilir. Benim üzerime atıyorlar" dedi. D.D.'nin avukatları ise adli tıp raporlarında, mağdurun eskiye dayalı yetişkin bir kişi tarafından istismara uğradığının açıkça yazdığını belirterek, nitelikli istismarın gerçekleştirildiğini öne sürdü.

D.D.'nin annesi A.A. ise kızının sanıktan sürekli kaçtığını belirterek, "Saat 18.00 civarında işten eve geldim. Kızım sitenin aşağısındaydı. Kapıyı açtı. Bana 'Anne yeter. Ben dayanamıyorum' dedi. Hemen arabadan indim. 'O nasıl bir cümle' dedim. Eve çıktık. Neden böyle bir cümle kurduğunu sordum. 'Hacı dedem' dedi. 'Hani sen beni yazın oraya bırakmıştın ya. Bir şey oldu' dedi. O sırada bana detaylı bilgi vermemiş. Savcı ve pedagog ile alınan ifadesinde ayrıntıları öğrendim" dedi.

SAVCININ TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, dosyada sanık aleyhine somut delillerin bulunması, sanığın kaçacağına veya saklanacağına dair somut şüphelerin olması nedeniyle tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti tutukluluk talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

'KANUNLAR VE SÖZLEŞMELER GÖZARDI EDİLİYOR'

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'ni temsilen duruşmaya katılan Avukat Cenk Soyar, tutuksuz yargılanma kararına tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Sanık güven ilişkisinin verdiği kolaylıktan yararlanmış ve eylemini gerçekleştirmiştir. Avukatlık Kanunu, İstanbul Sözleşmesi ve Anayasanın ilgili maddeleri gereğince baroların çocuk istismarı davalarında mağdurun yanında davaya katılma hakkı bulunmaktadır. Ancak bugün mahkeme tarafından bu kurallar gözardı edilerek, katılma talebimiz reddedildi. Duruşmanın devamında savcılık makamı sanığın tutuklanmasını talep etti ancak sayın mahkeme bu talebi de reddetmiştir. Biz kamuoyunun dikkatini çeken bu tarz önemli toplumsal davalarda mağdurların yanında olmak zorundayız. Her ne kadar haksız olarak reddedilsek de taleplerimizi tekrar etmeye devam edeceğiz."

HALUK LEVENT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Konuyu yakından takip eden sanatçı Haluk Levent de bir süre önce sosyal medya hesabından karara tepki göstermişti. Haluk Levent, sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ve ve Antalya Korkuteli'nde 8 yaşındaki üvey torununa tecavüz eden Mestan! 4. Ağır, 5. Ağır Ceza mahkemelerini atlattın, tahliye oldun. 'Çok güçlü çevrem var' diyormuşsun. İstediğin kadar çevren olsun, istediğin yere git, kimi devreye sokarsan sok, seni o kodese sokacağız" ifadelerini kullanmıştı.



ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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