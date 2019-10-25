Kreş öğrencileri 29 Ekim'i Başkan Sözen'le kutladı

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Side Gençlik Merkezi’nde düzenledikleri törenle coşkulu bir şekilde kutladı.

Cumhuriyet’in 96. Yılını coşkulu bir şekilde kutlayan miniklere, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, eşi Hatice Sözen, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve aileler de eşlik etti. Manavgat Belediyesi'nin Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakım Evleri ile Çocuk Kültür Merkezleri'nde öğrenimlerini sürdüren 500’e yakın öğrencinin hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen etkinliğe ellerinde bayrak ve üzerinde Atatürk resmi bulunan tişörtlerle katılan çocuklar, Başkan amcalarıyla birlikte yürüyüş yaptı. Cumhuriyet Marşı eşliğinde dans eden minik öğrenciler şiirler okudu, gösteriler yaptı. Çocuklarla sohbet eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. Gösterinin ardından Başkan Şükrü Sözen, çocuklara çikolata dağıttı.

Sözen, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız bizim için çok önemli. Bu yüzden böylesine önemli günlerde onlara Cumhuriyet, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bayrak sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Bizler de etkinliklere katılarak onları sevindiriyoruz. Öğrencilerimizi yetiştiren başta Manavgat Belediyesi kreşleri ve çocuk kültür merkezleri çalışanı öğretmenlerimiz olmak üzere tüm velilerimize teşekkür ederim. Cumhuriyet’imizin 96.yılını büyük bir gururla kutluyoruz" dedi.

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

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