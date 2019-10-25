Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendi

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2020 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile Antalya'da oynadığı hazırlık maçını 5-1 kazandı.

2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya ile Antalya'da yaptığı ortak kamp kapsamında hazırlık maçı oynadı. Antalya'daki Zeytinköy Futbol Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya, teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takım kontrollü başladı. Polonya kalesine sık ataklar geliştiren milliler, Ömer Güleryüz'ün 2, kaptan Rahmi ve Fatih'in golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarı Polonya karşısında üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, Ömer Güleryüz'ün rakip takım defansını çalımlayarak attığı şık golle farkı 5'e çıkardı. Polonya'nın maçtaki tek golünü Kamil Grygigl kaydetti. Hazırlık maçında Türkiye, Polonya'yı 5-1 yendi. Maç sonrası milli futbolcular taraftarlarla galibiyet sevinci yaşadı.

29 Ekim Salı gününe kadar sürecek kamp kapsamında Ampute Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Polonya ile 2 hazırlık maçı daha oynayacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kanedyenlerden (koltuk değneği) detay görüntüler

- Ampute futbol takımından detay görüntüler

İstiklal Marşı'nın okunması

- Maçtan detay görüntüler

- Maç sonu millilerin sevinci

- Tribünden detay görüntü

- Futbolculardan detaylar

ANTALYA 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:16

YATSI 19:31

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