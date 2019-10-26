Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL

SONBAHAR mevsimiyle birlikte yazdan kalma sebzelerin kuruları tezgahları süsledi. Sebze kuruları gramla satın alınırken, çiçek bamya kilogramı 200 TL'den alıcısını bekliyor.

Antalya'da 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncu kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) stant açan Erol Yılmaz, Türkiye'nin her yerine sebze kurularından gönderim yaptığını ve en geniş çeşidin kendisine bulunduğunu anlattı. Sebzeleri mevsiminde toplayıp, kuruttuktan sonra rafa dizdiğini belirten Yılmaz, "Her sebzenin kurusu olur. Salatalığın dahi kurusu olur diziler 20 lira. Ancak çiçek bamyanın kilogram fiyatı ise 200 lira. Şu ana kadar kiloyla satmadım ama zaten bir dizi içerisinde 100 gram var ve bu 3-4 pişirmelik yemek yapar" dedi.

ALTINLA YARIŞIYOR

Yılmaz, fiyatıyla kış döneminde altınla yarışan kuru bamyayı pahalı yapan etkenin ise ürünün çok az olmasından kaynaklandığını söyledi. Kuru bamyanın nemden çok çabuk etkilendiğini, bu nedenle hemen bozulduğunu anlatan Yılmaz, "Stoku zor bir ürün. Bu nedenle her satıcıda ancak birkaç kilo bulabilirsiniz. Bu da fiyatına yansıyor" diye konuştu.

ANTALYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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