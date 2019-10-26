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Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı

DHA

ANTALYA'da, kız çocuğuna hamile kaldığı için erkek arkadaşı İbrahim E. (46) tarafından dövülen ve bebeği karnında ölen Gonca Sadıklı (32), kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadın, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen işkenceci sevgilisinden kurtulamadı. İbrahim E.'nin kendisini öldürmesinden korkan Sadıklı, "Erkek çocuk istiyordu. Kız çocuğuna hamile olduğumu öğrenince şiddet başladı. Benim ve ailemin can güvenliği yok" dedi.

ANTALYA'da, kız çocuğuna hamile kaldığı için erkek arkadaşı İbrahim E. (46) tarafından dövülen ve bebeği karnında ölen Gonca Sadıklı (32), kapatıldığı evde 3 gün işkence gördü. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadın, 4 kez uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen işkenceci sevgilisinden kurtulamadı. İbrahim E.'nin kendisini öldürmesinden korkan Sadıklı, "Erkek çocuk istiyordu. Kız çocuğuna hamile olduğumu öğrenince şiddet başladı. Benim ve ailemin can güvenliği yok" dedi.
Antalya'da 5 yıldızlı otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında Belek turizm merkezinde deri mağazasında çalışan İbrahim E. ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim E., Gonca Sadıklı'nın erkek çocuk doğurmasını istedi. Evliliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı, heyecanla bebeğin cinsiyetinin belli olmasını bekledi. İddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim E., bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı. Her akşam sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı, yaşadığı acıya rağmen sevdiği İbrahim E. ile yaşamaya devam etti. Ancak hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebek öldü. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim E. ile yaşamayı sürdürdü. Geçen yıl ise ayrılmaya karar verdi. Gonca Sadıklı, ayrılacağını söylemesinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.
TEHDİTLE PARA İSTEDİ
Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim E., geçen ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Anne Hanife Işık da oğlunun düğün hazırlıkları için çektiği banka kredisi olan 20 bin lirayı kızına verdi. Gonca Sadıklı parayı geri almak koşuluyla İbrahim E.'ye verdi. Parayı ödemeyen İbrahim E. geçen ağustos ayında Gonca Sadıklı'yı bir kez daha dövdü. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.
SİLAHLA EVİNİ BASTI
5 Eylül günü bu süre de doldu ve İbrahim E., evi tabancayla basarak camları kırdı, eşyalara zarar verdi. Genç kadını bir kez daha dövdü. Jandarma karakoluna sığınan kadın, tekrar şikayetçi olurken, İbrahim E.'ye üçüncü kez bir ay uzaklaştırma kararı verildi.
AĞIR İŞKENCE GÖRDÜ
Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İbrahim E., Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek'te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi. Çıkan tartışma sonrasında İbrahim E., Gonca Sadıklı'yı otomobilde dövdü.
Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İbrahim E., 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. Genç kadının bilincini yitirmesi üzerine İbrahim E., bir arkadaşını çağırarak, hastaneye gönderdi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, sevk edildiği Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim'de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, sevgilisi hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi. 
İŞKENCEYİ ANLATTI

ANTALYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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