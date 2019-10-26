Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse itiraz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse itiraz

DHA

ANTALYA'da, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan Aleyna Hatun Budanır'ın (17) ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan Kara (19), 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Şahimerdan Budanır, saanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.

ANTALYA'da, beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organlarıyla hastalara umut olan Aleyna Hatun Budanır'ın (17) ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Hakan Kara (19), 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Şahimerdan Budanır, saanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi.
Döşemealtı Halil Akyüz Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı BurdurAntalya yolu üzerindeki çamaşırhaneden 16 Ağustos 2017 günü saat 08.00 sıralarında çıkıp, servise bindi. Antalya yönünde giden servis sürücüsü Mahmut Y., iddiaya göre Aleyna Hatun'u yan yola girmeden ana yol üzerinde indirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza, Hakan Kara yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Vücudunda birçok kırık, iç organlarında hasar oluşan Aleyna Hatun Budanır, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından babası Şahimerdan Budanır'ın onayıyla genç kızın kalbi, böbrekleri, karaciğeri, akciğeri, pankreası ve 2 korneası, organ bekleyen hastalara nakledildi.
Gözaltına alınan servis şoförü Mahmut Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, otomobil sürücüsü Hakan Kara tutuklandı. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın geçen duruşmasında Mahmut Y.'ye yönelik adli kontrol kaldırılırken, Hakan Kara tahliye edildi.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Davanın karar duruşmasına tutkusuz sanık Hakan Kara ile Aleyna Hatun Budanır'ın kardeşi Hilal ve babası Şahimerdan Budanır katıldı. Anne Hülya Cebotaru ise, kızının ölümüne neden olan sürücü ile karşılaşmamak için duruşmaya gelmedi.
Son savunmanın ardından mahkeme, otomobil sürücüsü Hakan Kara'yı 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.Servis sürücüsü Mahmut Y. ise beraat ettirildi.
KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ
Baba Şahimerdan Budanır, adliye çıkış yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi. Sanık Hakan Kara'nın 29 gün cezaevinde kaldığını belirten acılı baba, "Henüz karar elimize ulaşmadı. Ancak adalet yerini bulmadı. İtiraz edeceğiz. Servis sürücüsü Mehmet Y. de beraat etmişti. Bu ceza kesinlikle yeterli değil. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

ANTALYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patara Plajı'nda gün batımı keyfi
YEREL HABERLER Patara Plajı'nda gün batımı keyfi
Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı
Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı
YEREL HABERLER Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı
Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL
YEREL HABERLER Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL
Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek
YEREL HABERLER Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek
Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı
YEREL HABERLER Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı
Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı
YEREL HABERLER Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası ...
Altın Portakal Film Festivali Kortej kapsamında trafiğe kapanacak yollar Konyaaltı Caddesine bağlanan tüm yollar ve sokaklar trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali Kortej kapsamında ...
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendi
YEREL HABERLER Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendi
ALKÜ’de mevcut durum değerlendirildi
YEREL HABERLER ALKÜ’de mevcut durum değerlendirildi
Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kreş öğrencileri 29 Ekim'i Başkan Sözen'le kutladı
YEREL HABERLER Kreş öğrencileri 29 Ekim'i Başkan Sözen'le kutladı
Üvey toruna cinsel istismar sanığının tutuklanması talebine ret
YEREL HABERLER Üvey toruna cinsel istismar sanığının tutuklanması ...
Yangını film gibi izlediler Kent merkezinde 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi Kimsenin yaralanmadığı yangını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
YEREL HABERLER Yangını film gibi izlediler Kent merkezinde 6 katlı ...
Başkan Yücel: "Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer"
YEREL HABERLER Başkan Yücel: "Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca ...
Alanya HEP Üniversitesi ,Murmansk ile işbirliği yolunda
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi ,Murmansk ile işbirliği ...
Altın Portakal'ın heykelleri özüne döndü Altın Portakal'ın simgesi, elinde portakal tutan altın rengine boyalı Venüs heykelleri kentin farklı noktalarını süslüyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Bütün hazırlıklarımız tamamlandı, sıra sinemaseverlerle sanatçılarımızın buluşmasına geldi”
YEREL HABERLER Altın Portakal'ın heykelleri özüne döndü Altın ...
Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını ...
MHP'li Durgun: "MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacaktır"
YEREL HABERLER MHP'li Durgun: "MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o ...
Vali Karaloğlu: " Kış aylarındaki boşluğu alternatif turizm çeşitleriyle doldurmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: " Kış aylarındaki boşluğu alternatif ...
Akdeniz Üniversitesi’nde Fuat Sezgin İslam ve Bilim Ulusal Lise Öğrencileri Sempozyumu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Fuat Sezgin İslam ve Bilim ...
Futsal Turnuvasında şampiyon Manavgat 07 Spor oldu
YEREL HABERLER Futsal Turnuvasında şampiyon Manavgat 07 Spor oldu
YÖREX'e 2 günde 80 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER YÖREX'e 2 günde 80 bin ziyaretçi
Örnek mahallesine yeni muhtar evi
YEREL HABERLER Örnek mahallesine yeni muhtar evi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X