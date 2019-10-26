Antalya’da 5’inci turizm günleri başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya’da 5’inci turizm günleri başladı

İHA

Antalya’da 5’inci turizm günleri başladı

Antalya'da düzenlenen, "5'inci Turizm Teknolojileri Günleri' etkinliğinde 35 sponsor firma ve 550’yi aşkın katılımcı bir araya geldi. Etkinlikte, turizm sektöründeki teknolojik gelişmeler katılımcılara aktarıldı.
Etkinlikte yer alan sunumlarda "Bilişim Teknolojilerin Geleceği", "Siber Güvenlik", "Kişisel Verilerin Korunması", "Yerli Bilişim Endüstrisi'nin geliştirilmesi ve Milli Yazılımlar", "Dijital Pazarlama ve Turizm Sektörü", "Bilgi Güvenliği", "Turizm Yazılımları", "Kişisel Gelişim", "Turizm ve Sağlık", "Dijital Endüstri" konuları ele alındı.

“Görüşme fırsatı buluyoruz”
Türkiye Bilişim Derneği Antalya Şube Başkanı Ersen Gençaslan yaptığı açılış konuşmasında, 1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği’nin 2009 yılında faaliyete geçirdiği Antalya Şubesi olarak, 5.defa düzenledikleri Turizm Teknolojileri Gününde 35 sponsor firma ve 550’yi aşkın katılımcı ile biraya geldiklerini söyledi. Gençaslan, “Geçen senelerde olduğu gibi buluşmalarımıza her yıl giderek artan bir talep bulunmaktadır. Türkiye’nin hatta dünyanın, Turizm destinasyonlarından biri olan Antalya’da turizmle ilgili özellikle bilişim teknolojileri çözümlerini bir arada görüşme fırsatı buluyoruz” dedi.

“Ürünler ve hizmetler geliştirmeliyiz”
Sektörde yaşanan teknolojik gelişmelerin ağırlıklı olarak dijital teknolojilerde yaşandığını da söyleyen Gençaslan, “2018’deki seyahat rezervasyonlarının yüze 82’si, insan etkileşimi olmadan, bir web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla tamamlamıştır. Bir misafir adayı tüm dijital süreçlerden geçerek kendi tatil sürecini kimseye temas etmeden tamamlayabilmektedir. Artık çağ milenyum kuşağının etkin olduğu dijital bir çağdır. Bu kuşak küresel piyasanın yüzde 27’sini yani yaklaşık 2 milyar insanı temsil etmektedir. Bunun farkına varıp bu kuşakları daha iyi anlayarak ürünler ve hizmetler geliştirmeliyiz” diye konuştu.

“Teknokent, turizm teknolojilerinin kümelendiği bir yerdir”
Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise, Türkiye Bilişim Derneği ile iyi bir işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Teknokent olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Yavuz, “Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent olarak şu bilgileri vermek istiyorum. Antalya Teknokent, Bin 100 personelin çalıştığı, bunların 800 tanesinin ARGE personeli olduğu ve yüzdesel olarak baktığımızda da yüzde 60’nın Bilişim ve yazılım sektöründe çalıştığı şirketler olduğunu düşündüğümüzde bu yüzde 60’ınında yüzde 50’sinin Travel Teknolojilerinde çalıştığını düşündüğümüzde Türkiye’nin en büyük turizm teknolojilerinin kümelendiği bir yerdir” ifadelerini kullandı.

5’incisi gerçekleştirilen etkinliğin sürdürülebilir olmasındaki öneme değinen Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Genel Başkan Rahmi Aktepe, Antalya Bölgesinde turizm yazılımcılarının önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi. Bu başarılarda yazılımcıların yüzde 80 kullanım alanı bulduklarına dikkat çeken Aktepe “Türkiye Bilişim Derneği olarak turizme büyük önem veriyoruz. İthalat ve ihracatın arasındaki açığın kapatılmasında turizmin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu teknolojileri geliştirip ülke olarak ön plana çıkmak zorundayız. Turizmde önemli bir rekabet söz konusu. Türkiye bunu başarıyor ama istenilen bir seviyede mi değil? Sadece yatak kapasitesi ve doğal güzellikleri ile olmuyor. Dünyada bir algı olayı var. Bu algının ortadan kaldırılması için sosyal medya ve internetin önemli bir rolü var. Biz bunun turizm alanında ciddi anlamda kullanmak zorundayız: Rekabette ön plana çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

ANTALYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patara Plajı'nda gün batımı keyfi
YEREL HABERLER Patara Plajı'nda gün batımı keyfi
Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse itiraz
YEREL HABERLER Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse ...
Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı
Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı
YEREL HABERLER Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı
Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL
YEREL HABERLER Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL
Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek
YEREL HABERLER Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek
Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı
YEREL HABERLER Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı
Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı
YEREL HABERLER Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası ...
Altın Portakal Film Festivali Kortej kapsamında trafiğe kapanacak yollar Konyaaltı Caddesine bağlanan tüm yollar ve sokaklar trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali Kortej kapsamında ...
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendi
YEREL HABERLER Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendi
ALKÜ’de mevcut durum değerlendirildi
YEREL HABERLER ALKÜ’de mevcut durum değerlendirildi
Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kreş öğrencileri 29 Ekim'i Başkan Sözen'le kutladı
YEREL HABERLER Kreş öğrencileri 29 Ekim'i Başkan Sözen'le kutladı
Üvey toruna cinsel istismar sanığının tutuklanması talebine ret
YEREL HABERLER Üvey toruna cinsel istismar sanığının tutuklanması ...
Yangını film gibi izlediler Kent merkezinde 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi Kimsenin yaralanmadığı yangını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
YEREL HABERLER Yangını film gibi izlediler Kent merkezinde 6 katlı ...
Başkan Yücel: "Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer"
YEREL HABERLER Başkan Yücel: "Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca ...
Alanya HEP Üniversitesi ,Murmansk ile işbirliği yolunda
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi ,Murmansk ile işbirliği ...
Altın Portakal'ın heykelleri özüne döndü Altın Portakal'ın simgesi, elinde portakal tutan altın rengine boyalı Venüs heykelleri kentin farklı noktalarını süslüyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Bütün hazırlıklarımız tamamlandı, sıra sinemaseverlerle sanatçılarımızın buluşmasına geldi”
YEREL HABERLER Altın Portakal'ın heykelleri özüne döndü Altın ...
Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını ...
MHP'li Durgun: "MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacaktır"
YEREL HABERLER MHP'li Durgun: "MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o ...
Vali Karaloğlu: " Kış aylarındaki boşluğu alternatif turizm çeşitleriyle doldurmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: " Kış aylarındaki boşluğu alternatif ...
Akdeniz Üniversitesi’nde Fuat Sezgin İslam ve Bilim Ulusal Lise Öğrencileri Sempozyumu
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Fuat Sezgin İslam ve Bilim ...
Futsal Turnuvasında şampiyon Manavgat 07 Spor oldu
YEREL HABERLER Futsal Turnuvasında şampiyon Manavgat 07 Spor oldu
YÖREX'e 2 günde 80 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER YÖREX'e 2 günde 80 bin ziyaretçi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X