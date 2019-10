Bakan Kurum: "Yıkım sürecini gerçekleştireceğiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Mücadele kararlılıkla devam ediyor" İmar Denetçileri eğitime başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbul’da 100’ün üzerinde imar denetçisi olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla gibi kaçak yapılaşma ile ciddi anlamda mücadele edilen şehirlerde de şehrin ihtiyacına göre denetçiler olacak. Biz de Bodrum’da olduğu gibi kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz" dedi.

İmar Barışı’yla birlikte kaçak yapılara karşı başlatılan mücadelede 1100 imar denetçisine ek 1000 kişi daha istihdam edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an 1100 olan imar denetçisi sayısını 2100’e çıkartacaklarını belirterek, hafta sonu Antalya’da yeni imar denetçilere eğitim verileceğini duyurmuştu.

Antalya’da düzenlenen eğitim programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Kurum, konuşmasına Barış Pınarı Harekatı’nda elde edilen başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Ordumuzun sahadaki başarısıyla masada da elde ettiğimiz zaferlerle taçlandırdık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 40 yıldır bitmez denilen PKK belasını topraklarımızdan da sınırlarımızdan da silip atıyoruz. Harekatın emrini vererek milletimizi ordumuzun etrafında tek vücut haline getiren, milletinden aldığı güçle bütün dünyaya ’azdan az, çoktan çok’ diye haykıran Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.



"Mücadele kararlılıkla devam ediyor"

Şehirleşmelerde genç nüfusun artması ve göçler sebebiyle şehirleşme nüfusu yüzde 92 oranlarına geldiğini aktaran Kurum, bu oranın artmasının çarpık kentleşmeyi de beraberinde getirdiğini belirtti. Çarpık kentleşme ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Kurum, TOKİ’yle 850 bin konut üretildiğini ve Mekansal Strateji Planının hazırlandığını anımsattı. Şehirlerin yeni planlarında az katlı yatay mimari ile şehirleşme sağlanacağını aktardı. İmara uygunluk ve denetimin önemine değinen Kurum, "1100 olan imar denetçisi sayımızı 2100’e çıkarmış olacağız ve 2100 denetçimizi şehirlerimizin yapı yoğunluğuna ve deprem riskine göre 81 ilimize görevlendireceğiz. İstanbul’da 100’ün üzerinde imar denetçisi olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla gibi kaçak yapılaşma ile ciddi anlamda mücadele edilen şehirlerde de şehrin ihtiyacına göre denetçiler olacak ve bu denetçilerimiz imar mevzuatına aykırılık ve nerede kaçak yapılaşma varsa orada olacaklar. Biz de Bodrum’da olduğu gibi kararlılıkla yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız. Korunan alanlarımızı 2023 yılına gelindiğinde yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kurum, 35 ilde bulunan korunan alanların kaçak yapı tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, denetimlerin neticesinde 4 bin kaçak yapı tespit edildiğini ve bu yapılardan 423'ünün yıkımının gerçekleştirildiğini söyledi. 3 milyon yapı kayıt belgesinin düzenlendiğini dile getiren Kurum, 9 bin 300'ünün iptal edildiğini açıkladı.



Ayder, Salda ve İstanbul'daki gelişmeler

Ayder'deki görüntü kirliliğine değinen Kurum, salıncakların kaldırıldığını, yeni sezonda yol yapımının gerçekleştirileceğini ve Ayder girişine otopark yapılacağını duyurdu.

Salda Gölü'nün etrafında doğal güzelliği bozacak tüm yapıların kaldırılmasını sağladıklarını paylaşan Kurum, bu bölgede hiçbir şekilde beton asfalt gibi yapılaşmaya izin verilmeyeceğini, tek bir çivi çakılmasına müsaade edilmediğini söyledi.

İstanbul'da 352 bin yapı kayıt belgesi düzenlendiğini dile getiren Kurum, bu kayıt belgelerinden 8 bin 963'ünün iptalini gerçekleştirdiklerini belirtti. Kurum, "Diğer taraftan İstanbul ilçelerindeki kaçak yapılaşmaya dair gösterdiğimiz titiz denetimlere devam ediyoruz. Bu ülkede kaçak yapılaşmaya asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Çevremizi ve şehirlerimizi koruyacağız. Çünkü biz çevremizi de, doğamızı da, şehirlerimizi de atalarımızdan miras aldık. Atacağımız her adımı bu çerçevede atacağız" şeklinde konuştu.

Kurum, parsel bazlı değişiklik yapılmasının da önüne geçileceğini aktardı.

ANTALYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:15

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.