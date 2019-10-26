Prof.Dr İrfan Öztürk: “Yaşlılık arttıkça kemik erimesi artıyor” 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kongre Başkanı Prof.Dr. Haluk Ağuş: “Yaşlı kişinin merdivenden düşmesine gerek yok, ayağı kayıp düşse kalçası kırılabiliyor” Topluluk olarak hareketli olmayı sevmiyoruz, günde 5 bin adım atsak osteoporozun yüzde 50 oranında azaltıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Prof.Dr İrfan Öztürk: “Yaşlılık arttıkça kemik erimesi artıyor” 29. Ulusal Türk Ortopedi ve ...

İHA

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Başkanı Prof.Dr İrfan Öztürk, Türkiye'de yaşam süresinin uzamasıyla kemiklerde yaşlılığa osteoporoz(kemik erimesi)ortaya çıktığını belirterek, "Yaşlılık artınca çok basit kazalarda bile kalça kırıklığı, omuzlarda yaralanma oluyor" dedi.

Prof.Dr İrfan Öztürk: “Yaşlılık arttıkça kemik erimesi artıyor” 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kongre Başkanı Prof.Dr. Haluk Ağuş: “Yaşlı kişinin merdivenden düşmesine gerek yok, ayağı kayıp düşse kalçası kırılabiliyor” Topluluk olarak hareketli olmayı sevmiyoruz, günde 5 bin adım atsak osteoporozun yüzde 50 oranında azaltıyoruz”

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Başkanı Prof.Dr İrfan Öztürk, Türkiye’de yaşam süresinin uzamasıyla kemiklerde yaşlılığa osteoporoz(kemik erimesi)ortaya çıktığını belirterek, “Yaşlılık artınca çok basit kazalarda bile kalça kırıklığı, omuzlarda yaralanma oluyor” dedi.
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından düzenlenen, Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nin 29’ucusu Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde gerçekleştirildi.
Ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bilim insanlarının ortopedi ve travmatoloji alanındaki son gelişmeleri paylaştığı kongrede, olgular eşliğinde sık karşılaşılan problemlere ve kronik hastalıklara yaklaşım ile birlikte tıptaki yeni gelişmeler gözden geçirildi. Bilimsel programda, “Ortopedide Hayat Kurtarıcı Girişimler, Protez Çevresi Kalça Kırıkları, Eklem İçi Kök Hücre Uygulamaları: Gerçek Mi? Efsane Mi?, Sporcularda Diz Yaralanmaları, Yaşlılarda Kalça Kırıkları, El Bileği Sorunları, Yürüyüş Bozuklukları Ve Analizi” gibi birçok önemli başlık yer aldı.
Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği(TOTBİD) Başkanı İrfan Öztürk, dernek hakkında bilgiler verdi.

"Kurtarma ve taşımaya dikkat"
Türkiye’de 4 bin 500 travmatoloji ve ortopedi uzmanı olduğunu kaydeden Öztürk, ” Bu alanda 900 asistan eğitimi alan kişi var. Üye sayımız ise 2 bin 465’tir” dedi.
2 bin katılımcı, 93 stant, 614 bildiriyle büyük bir kongre gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztürk,“ Kongrede ortopedi ve travmatoloji alanındaki yenilikler gerek sunumlarda gerek sergilerde meslektaşlarımızın bilgisine sunuldu. Eğitici olarak 504
Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin trafik kazaları olduğunu belirten Öztürk, bu noktada kurtarma ve taşıma noktasında dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Yaşlılarda kalça kırığı"
Türkiye’nin yaş ortalamasının ilerlemesiyle birlikte yaşlılığa bağlı yaralanmaların artığına dikkati çeken Prof.Dr. Öztürk, “Yaşın uzamasıyla kemiklerde yaşlılığa bağlı osteoporoz(kemik erimesi)ortaya çıkıyor. Yaşlılık artınca çok basit kazalarda kalça kırıklığı omuzlarda yaralanma oluyor. Bu hastalarımızda koruyucu tedaviler çok önemli. Yaşlılar için evde tedbirler almak gerekir. Halıya takılma engellenmeli, tutunacak yerlerin olması, evin içinde küçük bir lamba yanması, bastonu olması gibi küçük tedbirler alabiliriz. Yaş ilerledikçe kırıkları tedavi etmek çok zor” diye konuştu.

"Kongre içeriği"
Kongre Başkanı Prof.Dr. Haluk Ağuş, kongrenin en geleneksel toplantılardan biri olduğunu hatırlatarak ilk kez 1966 yılında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yapıldığını aktardı. Toplantıların en temel hedefinin bilimsel gelişmeleri meslektaşlara aktarmak olduğunun altını çizen Ağuş, “ 170 ulusal,24 uluslararası konuşmacı davet ettik.113 panel düzenlendi. Video salonunda, konuşmacılar gerçekleştirdikleri ameliyatların nasıl yapıldığını katılımcılarla paylaştı" diye konuştu.

"Yüzde 80'i acil değil"
Ağuş, trafik kazalarındaki yaralanmalara bilgisi olmayan kişilerin müdahale etmemesinin daha hayati önem taşıdığını bildirdi.Hasta için sorun olacak bir kırığın atlanması gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Ağuş, “ Her kırık geldiği zaman tanısı koyulacak diye bir durum yok. Çalıştığım hastanenin acil servisine gelen kişinin yüzde 80’inin durumu acil değil. Yanlış tedavi veya tanı koyulamaması gibi bir şey söz konusu değil. Ama acil servislerde bir yoğunluk var. Ortopedik tanılarda yüzde 2 gözden kaçırma ihtimali var. Bu dünyanın genelinde böyle" diye konuştu.

"Zayıf kişilerde kalça kemiği daha kolay kıırlıyor"
Yaşlılarda en fazla endişe duydukları konunun kalça kırığı olduğunu dile getiren Haluk Ağuş, “ Yaşlıların evde parlak zeminde gezmemesi ve çorap giymemesi gerekir. Yaşlı kişinin merdivenden düşmesine gerek yok, ayağı kayıp düşse kalçası kırılabiliyor. Zayıf ve yaşlı kişilerin kalça kemiği çok daha kolay kırılabiliyor” dedi.

"Hareket uyarısı"
Ağuş, servislerine en fazla gelen yaralanmalardan birinin çocuk parklarından geldiğine dikkati çekti. Kırığın en temel bulgulardan birinin ağrı olduğunu kaydeden Ağuş, “Ama her ağrıda kırık değildir. Ağrı şişlik ve şekil bozukluğu kırığın göstergesidir. Topluluk olarak hareketli olmayı sevmiyoruz. Bizi hastalıklarımızın çoğunu engelleyici bir durum. 5 bin adım atsak osteoporozun yüzde 50 oranında azaltır. Kahve içmeyi oturmayı daha çok seviyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Ağrı bir şeyin habercisi"
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Ali Şehirlioğlu, hareketsiz bir kişinin biranda aşırı hareketlenmesi sonucu stres kırığının ortaya çıkabildiğini belirterek, “Bir ağrı durup dururken olmaz. Muhakkak ağrı bir şeyin habercisidir.”dedi. Şehirlioğlu, bilgisayar karşısında uzun süre kalanlarda ve maus kullananlarda temdom ve dirsek çevresinde sinir sıkışmalarını gördüklerini belirtti.

"Dik durmuyoruz"
TOTBİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Önder Kalenderer, son yıllarda artan bilgisayar, cep telefonu ve kullanımının artmasıyla omurga bölgesinde kamburluk olmaya başladığına dikkati çekti.
Ailelerin çocuklarını yakından takip etmesi gerektiğini ifade eden Kalenderer,“ Günde en az bir iki kez bile olsa kişi sırtını duvara dayayıp düz şekilde durmasını önemli buluyoruz. Zaman içinde müdahale edilmezse kalıcı hale gelebiliyor. Duruş eğriliği en önemli sorunumuz. Toplum olarak dik durmuyoruz, karşıya bakmıyoruz” dedi.

"Şişliği önemseyin"
TOTBİD Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yıldız, kas iskelet sistemi tümörleri üzerine çalıştığını bildirdi. Kas iskelet sistemi az görülen tümörler olduğunun altını çizen Yıldız, “ Az görülmesine rağmen çok fazla sayıda vardır. Kas tümörünün kötü huylarından daha çok korkuyoruz. Kas tümörü en azından ağrıyla kendini belli ediyor, yumuşak dokuda olanlar ise ağrısız oluyor. Ağrımadığı sürece ihmal eğiliminde olunuluyor. Tanı ve tedavilerinde bir gecikme nedeniyle malasef kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Yumuşak doku bölgelerinde 5 santimetreden daha büyük bir şişliğin deneyimli bir kişi tarafından görülmesi gerekir. Bir şişliğiniz varsa ağrı yok diye önemsememezlik yapmayın ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir” diye konuştu.

"Profosyonel kişiyle spor yapın"
TOTBİD Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Cem Nuri Aktekin, spor yaralanmalarının günlük hayatta önemli bir bölüm teşkil ettiğini kaydetti. Spora herkesin küçük yaştan başladığını anımsatan Aktekin, “ Çocuk spora başlarken profesyonel uzman bir kişinin eğitiminde olması gerekir. Küçük yaştaki bir yaralanma çocuğunun ilerideki spor yaşamı hayatını olumsuz etkileyebiliyor. O nedenle spor yapılırken bu işi bilen kişilerin yardımından faydalanmak gerekir” dedi.

ANTALYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Düzeltme) İpinden çözülen at minibüse çarpıp ağır yaralandı Yolun ortasında kanlar içinde yatan ata ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) İpinden çözülen at minibüse çarpıp ağır ...
İpinden boşanan at minibüse çarpıp ağır yaralandı Yolun ortasında kanlar içinde yatan ata ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı
YEREL HABERLER İpinden boşanan at minibüse çarpıp ağır ...
Bakan Kurum: "Yıkım sürecini gerçekleştireceğiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Mücadele kararlılıkla devam ediyor" İmar Denetçileri eğitime başladı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Yıkım sürecini ...
Antalya’da 5’inci turizm günleri başladı
YEREL HABERLER Antalya’da 5’inci turizm günleri başladı
Patara Plajı'nda gün batımı keyfi
YEREL HABERLER Patara Plajı'nda gün batımı keyfi
Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse itiraz
YEREL HABERLER Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse ...
Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı
Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı
YEREL HABERLER Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı
Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL
YEREL HABERLER Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL
Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek
YEREL HABERLER Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek
Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı
YEREL HABERLER Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı
Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı
YEREL HABERLER Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası ...
Altın Portakal Film Festivali Kortej kapsamında trafiğe kapanacak yollar Konyaaltı Caddesine bağlanan tüm yollar ve sokaklar trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali Kortej kapsamında ...
Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendi
YEREL HABERLER Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'yı 5-1 yendi
ALKÜ’de mevcut durum değerlendirildi
YEREL HABERLER ALKÜ’de mevcut durum değerlendirildi
Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Kreş öğrencileri 29 Ekim'i Başkan Sözen'le kutladı
YEREL HABERLER Kreş öğrencileri 29 Ekim'i Başkan Sözen'le kutladı
Üvey toruna cinsel istismar sanığının tutuklanması talebine ret
YEREL HABERLER Üvey toruna cinsel istismar sanığının tutuklanması ...
Yangını film gibi izlediler Kent merkezinde 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi Kimsenin yaralanmadığı yangını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi
YEREL HABERLER Yangını film gibi izlediler Kent merkezinde 6 katlı ...
Başkan Yücel: "Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca benzer"
YEREL HABERLER Başkan Yücel: "Kitapsız büyüyen çocuk susuz ağaca ...
Alanya HEP Üniversitesi ,Murmansk ile işbirliği yolunda
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi ,Murmansk ile işbirliği ...
Altın Portakal'ın heykelleri özüne döndü Altın Portakal'ın simgesi, elinde portakal tutan altın rengine boyalı Venüs heykelleri kentin farklı noktalarını süslüyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: “Bütün hazırlıklarımız tamamlandı, sıra sinemaseverlerle sanatçılarımızın buluşmasına geldi”
YEREL HABERLER Altın Portakal'ın heykelleri özüne döndü Altın ...
Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ilk toplantısını ...
MHP'li Durgun: "MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olacaktır"
YEREL HABERLER MHP'li Durgun: "MHP ne kadar güçlü olursa Türkiye o ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X