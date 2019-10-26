Kepez’de Offroad heyecanı başladı

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Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, Kepez Offroad Pisti’nde start aldı. Pilotların kıyasıya mücadele edecekleri yarışlar 2 gün sürecek.

Kepez Belediyesi’nin destekleri, Antalya Offroad ve Motorsporları Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları başladı. Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete kazandırdığı Varsak Bölgesindeki Offroad Pisti’nde start alan yarışlar, 2 gün boyunca Antalyalılara heyecan dolu anlar yaşatacak. Yarışmanın ilk günü ekipler, 2014 yılında Kepez Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık antik kentin tanıtılması amacıyla LYRBOTON KOME ismi verilen özel etapta, yarışmanın ikinci günü ise Varsak ismini taşıyan özel seyirci etabıyla yarışacaklar. Seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu heyecanlı parkurlarda, 50 sporcu, 25 Offroad aracıyla yarışacak. Yarışlar, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek kupa töreniyle sona erecek. 2019 Akdeniz Offroad Kupası 3. Ayak Yarışları, bu yıl Kadirli ve Osmaniye de düzenlenen ilk iki yarışın ardından kupaya yön verecek.

ANTALYA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:15

YATSI 19:30

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