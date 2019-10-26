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56'ıncı Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ...

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ıncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ıncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 56’ıncı kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 10 bin kişilik spor salonunda kırmızı halı ve açılış galası gerçekleştirildi. Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sanatçılar Türkan Şoray, Selma Güneri, Ahmet Mekin, Oktay Kaynarca, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Burcu Güneş, Füsun Demiral, Cemal Hünal ve çok sayıda ünlünün olduğu kırmızı halıda, yıldızlar geçidi yapıldı. Öte yandan Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yılda adeta şıklık yarışı yaşandı.

"Destek vereceğiz"
Kırmızı halıdan eşi Pervin Ersoy ile geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hem Antalya hem de Türkiye sineması için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirtti. Bu yıl festivalin 56’ıncısının düzenlendiğini kaydeden Bakan Ersoy, “Bu yıl 56'ncısı düzenleniyor, inşallah nice 50'li yıllara nasip olsun istiyoruz. Hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz. Biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz" ifadelerini kaydetti.

"Özel bir gün"
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, “Antalya’mız ve ülkemiz, sinemaseverler ve sanatçılarımız için çok özel bir gün. Seçim öncesi söylemiştik. Altın Portakal Film Festivali’ni özüne döndüreceğiz diye. 56’ncı Altın Portakal Film Festivali’nin bugün start verdik. Kortejde sanatçılarımızla vatandaşlarımızı birlikte görmek beni çok mutlu etti” dedi.
Onur ödülü alacak olan Ahmet Mekin, Antalya’nın Türk sineması için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, sinemaya verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. Altın Portakal’ın tekrar özüne döndüğünün altını çizen Mekin, kendisine onur ödülünü layık gören herkese teşekkür etti.

"Kadınlara destek"
Festivalin Ulusal Uzun Metraj bölümünün Jüri üyesi Şebnem Bozoklu, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin jüri üyeliğinde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ulusal yarışmanın geri döndüğü için ayrı bir sevinç yaşadıklarının altını çizen Bozoklu, “Muhteşem yeniliklerle geldi. Cahide Sonku ödülü kadın bir çalışana verecek. Oyuncu olup olmaması önemli değil. Filmin herhangi bir yerinde çalışmış olabilir. Festival bütün dünyada geldi 20X2050X50 diye bir oluşum var. Antalya bu taahhütnameyi imzaladı. 2020 yılına kadar sinema sektöründe yüzde 50/50 cinsiyet eşitliği hedefleniyor. Sinema sektöründe çalışanların yüzde 96’sı erkek. Umarım 2020 yılına kadar bu eşitliği sağlamış olacağız” ifadelerine yer verdi.
Oyuncu Oktay Kaynarca, festivalin Antalya ile çok iyi bütünleştiğini dile getirerek, sinema ve sanatla uğraşan herkes için bu kentin önemli olduğunu kaydetti. Bu festivale herkesin önem vermesi gerektiğini kaydeden Kaynarca, “Film festivallerinin alanlarının siyasete bulaşmadan özgür alanlar olması gerekir. Hangi siyasetçi gelirse gelsin film festivallerinin özgürlük alanı geniş olmalıdır. Umarım öyle devam eder” dedi.

ANTALYA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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