Arkadaşlarına kızınca ürettiği karışıma 'Zıkkım' adını verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Arkadaşlarına kızınca ürettiği karışıma 'Zıkkım' adını verdi

DHA

ONBİR çeşit farklı bitkiyi karıştırıp, acılı bir çeşni oluşturan Gazi Avcı'ya, marka konusunda esnaf arkadaşları ilham oldu. Her öğlen gelip 'Bize bugün ne ısmarlayacaksın?' diyen arkadaşlarından sıkılan Avcı, 'Zıkkım yiyin' deyince hazırladığı acılı karışımı 'Zıkkım' adıyla tescilledi.

ONBİR çeşit farklı bitkiyi karıştırıp, acılı bir çeşni oluşturan Gazi Avcı'ya, marka konusunda esnaf arkadaşları ilham oldu. Her öğlen gelip 'Bize bugün ne ısmarlayacaksın?' diyen arkadaşlarından sıkılan Avcı, 'Zıkkım yiyin' deyince hazırladığı acılı karışımı 'Zıkkım' adıyla tescilledi.
Ankara'da oturan ve sofralık tuz işletmesi bulunan Gazi Avcı, tuzun yanında baharat da üretip satmak istedi. Acı biber ve tuz başta olmak üzere 11 çeşit baharatı karıştıran Avcı, bir çeşni oluşturdu. Bu çeşniyi dükkanına gelen misafirlere ikram ettikten sonra olumlu geri dönüş alan Avcı, seri üretim yapmaya karar verdi. 4 ay önce seri üretim hazırlığına başlayan Avcı, çeşniye bir isim bulmak için uzun süre düşündü.
ESNAF ARKADAŞLARI İLHAM KAYNAĞI OLDU
Piyasada tutunmak ve kolayca hatırlanmak için uzun süre isim düşünen Avcı, esnaf arkadaşlarından da destek istedi. İsim arayışı süren Gazi Avcı, her gün öğle saatlerinde işletmeye gelen esnaf arkadaşlarının 'Bize bugün ne ısmarlayacaksın?' isteğine şaka yoluyla kızarak, 'Zıkkım yiyin' karşılığını verdi. Gazi Avcı, şaka yoluyla söylediği bu sözden etkilenerek, baharatın da acı olmasından dolayı hazırladığı özel çeşniye 'Zıkkım' adını verdi. Bununla da yetinmeyen Avcı, çeşniyi bu isimle de tescil ettirdi.
Çeşnisinin isminin bir anda doğduğunu ifade eden Gazi Avcı, "Arkadaşlarım beni ziyarete gelip sık sık yemek isterlerdi. En sonunda bıktım, 'zıkkım yiyin' dedim. Sonradan 'ben bunu neden marka yapmayayım' dedim. Öyle çıktı meydana. Buraya tuz satmaya geldim ama 'zıkkım' sattım. Salatalarda, çorbalarda, zeytinyağlı yemeklerde çok güzel kullanılıyor. Orta acılıdır" dedi.
ZIKKIMIN TADINA BAKANLAR BEĞENDİ
Avcı'nın zıkkım çeşnisi Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda stantta sergilendi. Kilosu 80 liradan satılan çeşninin tadına bakan Özgül Karagüzel, "İlk defa zıkkımın tadına baktım. Güzel ve farklıydı. Acı diye sanırım zıkkımın kökü demişler. Çocuklarıma demedim ama bize hep denirdi 'Zıkkım ye' diye. Sonunda yedik" diye konuştu.
Çeşniden tadım yapan Ayşe Toros ise "Zıkkımın kökünü sonunda yedik. Yemek yemeyince annem hep derdi 'Zıkkımın kökünü yiyin' sonunda yedik. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk" dedi.
Ömer Akpınar da "Zıkkımı yedim. Çocuklarım yemek yemeyince hep derim 'Zıkkım yiyin' diye. Çok fazla bir acısı yok" diye değerlendirdi.

ANTALYA

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırmızı nar üreticiyi memnun etti
YEREL HABERLER Kırmızı nar üreticiyi memnun etti
Yolda uyuyan köpeği ezdi, yoluna devam etti
YEREL HABERLER Yolda uyuyan köpeği ezdi, yoluna devam etti
Bakan Ersoy: “Dizi ve filmlerimizden 350 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “150’den fazla ülkeye ihraç edilen dizi filmlerimiz yaklaşık 350 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşarak, dünyada ikinci sıraya yerleşmiştir”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Dizi ve filmlerimizden 350 milyon ...
56'ıncı Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık yarışı Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56'ıncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali, kırmızı halı ve açılış galasıyla başladı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Festivalin hem yerli hem uluslararası özelliğinin artarak devam etmesini diliyoruz, biz de bu konuda elimizden gelen desteği bakanlık olarak vereceğiz"
YEREL HABERLER 56'ıncı Altın Portakal'da kırmızı halıda şıklık ...
56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortejle başladı
YEREL HABERLER 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali, ...
Yeşilçam, Altın Portakal kortejinde Antalyalılarla buluştu Altın Portakal, kortejine yoğun ilgi 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kortejle başladı
YEREL HABERLER Yeşilçam, Altın Portakal kortejinde Antalyalılarla ...
Kemerspor 2003 - Fatsa Belediye Spor: 4-0
YEREL HABERLER Kemerspor 2003 - Fatsa Belediye Spor: 4-0
Kepez’de Offroad heyecanı başladı
YEREL HABERLER Kepez’de Offroad heyecanı başladı
Demre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali başladı 4 gün sürecek festivalin ilk gününde Likya yürüyüşü ve bisiklet turu düzenlendi Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya: "Demre’yi ısrarla tanıtmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Demre-Kekova Outdoor ve Yöresel Lezzetler Festivali ...
Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı 15 dakika ve 500 metre arayla yaşanan iki ayrı kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapımdı
YEREL HABERLER Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı 15 dakika ve 500 ...
Üniversite öğrencisi Burak, aşırı dozda uyuşturucudan öldü
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi Burak, aşırı dozda uyuşturucudan ...
Bakan Kurum: Bundan böyle kimse plan değişiklikleriyle imar rantı sağlayamayacak
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Bundan böyle kimse plan ...
(Düzeltme) İpinden çözülen at minibüse çarpıp ağır yaralandı Yolun ortasında kanlar içinde yatan ata ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) İpinden çözülen at minibüse çarpıp ağır ...
Prof.Dr İrfan Öztürk: “Yaşlılık arttıkça kemik erimesi artıyor” 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Kongre Başkanı Prof.Dr. Haluk Ağuş: “Yaşlı kişinin merdivenden düşmesine gerek yok, ayağı kayıp düşse kalçası kırılabiliyor” Topluluk olarak hareketli olmayı sevmiyoruz, günde 5 bin adım atsak osteoporozun yüzde 50 oranında azaltıyoruz”
YEREL HABERLER Prof.Dr İrfan Öztürk: “Yaşlılık arttıkça kemik ...
İpinden boşanan at minibüse çarpıp ağır yaralandı Yolun ortasında kanlar içinde yatan ata ilk müdahale belediye veterineri tarafından yapıldı
YEREL HABERLER İpinden boşanan at minibüse çarpıp ağır ...
Bakan Kurum: "Yıkım sürecini gerçekleştireceğiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Mücadele kararlılıkla devam ediyor" İmar Denetçileri eğitime başladı
YEREL HABERLER Bakan Kurum: "Yıkım sürecini ...
Antalya’da 5’inci turizm günleri başladı
YEREL HABERLER Antalya’da 5’inci turizm günleri başladı
Patara Plajı'nda gün batımı keyfi
YEREL HABERLER Patara Plajı'nda gün batımı keyfi
Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse itiraz
YEREL HABERLER Aleyna'nın ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl hapse ...
Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Yolun ortasında yatan köpeği ezen sürücü kaçtı
Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı
YEREL HABERLER Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence günleri başladı
Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL
YEREL HABERLER Çiçek bamyanın kilogramı 200 TL
Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek
YEREL HABERLER Ödemeler PTT şubelerinden yapılabilecek
Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı
YEREL HABERLER Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X