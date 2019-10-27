(Özel haber) Efecan Karaca: “Elimizden gelen her şeyi yapacağız”

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Süper Lig'in zirvesinde yer alan Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca, ”Biz gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerçekten takımımız çok iyi. Maşallah diyelim nazar değmesin” dedi.

2013 yılında Kartalspor'dan transfer edilen tecrübeli orta saha oyuncuyu 30 yaşındaki Efecan Karaca, 2 şampiyonluk yaşadığı turuncuyeşilli formayla 204 kere sahaya çıkarak bu alanda Alanyaspor'un tarihine geçti.

ANTALYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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