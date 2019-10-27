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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: “Elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat ...

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TBMM imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Meclisimiz tarafından yapılacak bu düzenlemelerle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz. Elektronik işlem numarası vereceğiz ve bununla birlikte artık tek çatı altında tüm imar planlarını göreceğiz" dedi.

Bakan Kurum: “Elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz” Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “İmar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz” “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde TOKİ Başkanlığımız belki de dünyada eşi benzeri az gözüken son 18 yılda 860 bin konut üreterek, ülkemizdeki dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerine imkan sağlamıştır” “Ülkemizde kadastro yani mülkiyet belirleme çalışmalarımızı yüzde yüz oranında tamamladık. Artık üç boyutlu tapuya, dijital tapuya geçtiğimiz sürece başladık. Kadastro hizmetlerimizi birbiriyle entegreli olarak aynı çatı altında yapmaya devam ediyoruz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “TBMM imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Meclisimiz tarafından yapılacak bu düzenlemelerle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçiyoruz. Elektronik işlem numarası vereceğiz ve bununla birlikte artık tek çatı altında tüm imar planlarını göreceğiz” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Belek’te düzenlenen Uluslararası İnşaat Çalıştayı'na katıldı. Kurum, toplantıda inşaat birim fiyatları konusunda ortak terminolojiye geçişi ve yapı bilgi modellemesi sistemini ele alacaklarını kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının altyapıdan üst yapıya, millet bahçelerinden Sıfır Atık Projesi'ne, kentsel dönüşümden sosyal konut üretimine kadar çevre ve şehircilik konularında çok geniş bir sorumluluk alanına sahip olduğunu ifade eden Kurum, sorumlu oldukları inşaat, müteahhitlik, ve çevre konularının bölgesel kalkınmada önemli işbirliği alanları olduğunu vurguladı. Türk inşaat şirketlerinin Şili’den Rusya’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar dünyanın her yerinde yüzlerce büyük projede imzası olduğunu dile getiren Kurum, inşaat sektörünün işi bitirme hızı, kaliteli malzeme kullanımı ve tecrübeli iş gücüyle dünyanın her ülkesinden çok yoğun talepler aldığını söyledi. Kurum, inşaatın safhalarında gerekli olabilecek tüm malzeme ve ürünlerin Türkiye’de üretildiğini ve yurt dışına ihraç edildiğini bildirdi.

“Her türlü işbirliğine açığız”
Türk yapı ve müteahhitlik sektörünün Doğu Avrupa ve bağımsız devletler topluluğuna üye ülkelerde de çok yoğun faaliyetleri olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak her türlü işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Dahası bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yurt dışı teşkilatını kuruyoruz. Böylece siz dost ve kardeş ülkelerin Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımanıza yardımcı olacak mekanizmalarımızı çok daha geliştirmiş olacağız” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ Başkanlığının konut üretimi konusunda çok önemli olduğunun altını çizen Kurum, şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde TOKİ Başkanlığımız belki de dünyada eşi benzeri az gözüken son 18 yılda 860 bin konut üreterek, ülkemizdeki dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerine imkan sağlamıştır. Sadece evler inşa etmemiş, evlerle birlikte sosyal donatı alanları, yaşam alanlarını da birlikte inşa etti. Yapı stokunu hızlı bir şekilde bertaraf etmiş olduk. TOKİ, bunun dışında yurt dışında da birçok ülkede çalışma yapıyor. Endonezya’da, Sri Lanka’da, Pakistan’da ve Somali’de konut, hastaneler, misafirhaneler, spor salonları olmak üzere toplam 6 bin 200 binanın inşaatını bedelsiz olarak yaptık. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm ve tapu kadastro konularında birçok devletten tecrübe ve bilgi aktarımı taleplerini yoğun olarak almaktayız. Bu taleplerin en yoğun geldiği alanlardan biri de tapu ve kadastro uygulamalarımızdır. Ülkemizd, kadastro yani mülkiyet belirleme çalışmalarımızı yüzde yüz oranında tamamladık. Artık üç boyutlu tapuya, dijital tapuya geçtiğimiz sürece başladık. Kadastro hizmetlerimizi birbiriyle entegreli olarak aynı çatı altında yapmaya devam ediyoruz. Dijital tapu uygulamaları, saha tecrübesi kurumsal yapısı, birikimli kadrosuyla bu yapı, dünya bankası tarafından tüm dünyaya örnek gösterecek önemli bir müdürlüğümüzdür. Kadastroyla birlikte üç boyutlu tapulara geçmiş ve mülkiyeti üç boyutta irdelemiş olacağız. Akabinde de yapmış olduğumuz imar uygulamaların da değer esaslı yapacağımız sürece geçebilmek istiyoruz.”
Kurum, TBMM tarafından imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme çalışmaları yapıldığına değinerek, yapılacak bu düzenlemelerle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçtiklerini söyledi. Bakan Kurum, “Elektronik işlem numarası vereceğiz ve bununla birlikte artık tek çatı altında tüm imar planlarını göreceğiz. Şeffaf yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz. Adaletli bir yönetim anlayışı sergilemek istiyoruz. İmar planlamalarını adaletli yapacak ve dijital olarak askıya çıkaracağımız süreci de bu düzenlemeyle yapmak istiyoruz. Kaçak yapılaşma tüm ülkelerin problemi. Buna ilişkin bakanlığımız havadan, karadan denetimlerini sürdürmektedir. Yine Meclisimizin yapacağı düzenlemeyle kanun yürürlüğe girdikten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı yapıların, tespit edilmesi halinde, kaçak yapıların tapu kayıtlarına; bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak” diye konuştu.
Kaçak yapılaşmayla mücadelenin köylerde de devam edeceğini bildiren Kurum, “Köylerimizde, yaylalarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına, burada yapılacak yapılarında valilik kanadıyla ruhsatlandırıyoruz. Vatandaşımızdan, köylümüzden buna ilişkin herhangi bir harç alınmadan, sadece can ve mal güvenliğini temin edebilmek amacıyla, yapacakları yapılarda ruhsata ve mevzuata uygun yapıların valilik onayına müteakip inşaatların yapımına müsaade edilecek” dedi.
Kurum sözlerini şöyle noktaladı:
"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto çerçevesinde artık tüm belediyelerimizle vatandaşımızın da içinde bulunduğu yönetim tarzıyla birlikte beraber yöneteceğimiz süreci başlatmış olduk. Bu sayede parsel bazındaki imar planı değişikliğinin, tamamen önünü kapatacak da bazlı dönüşümün dışında herhangi bir dönüşüme müsaade etmeyecek, kanun düzenlemesi yapıyoruz. Ada bazlı dönüşümlerde imar planı yapılmış, yeni imar planı yapıldıysa, burada oluşan değer artışını da kamunun alacağı önemli bir düzenleme de meclisimizde çalışıyor. Metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu'nun ücra bir köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya aynı ceza uygulanıyordu. Yapacağımız yeni düzenleme ile emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi ile daha adil bir sisteme geçiliyor” dedi.

ANTALYA

27 Ekim 2019 Pazar

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