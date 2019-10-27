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Belediye Caddesi asfaltı yenileniyor

İHA

Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi'ndeki Belediye Caddesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren etaplar halinde trafiğe kapatılacak.

Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi’ndeki Belediye Caddesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 30 Ekim Çarşamba gününden itibaren etaplar halinde trafiğe kapatılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi Belediye Caddesi’nin Kuşkavağı Caddesi (6. Cadde) ile 600 Sokak arasında kalan kısmı asfalt yenileme ve yol boyu geometrik düzenleme çalışmalarından dolayı 30 Ekim Çarşamba günüden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Etaplar halinde yapılacak çalışmalar süresince yolun diğer aksı geliş gidiş olarak çalıştırılacak. Çalışmaların toplam 20 gün sürmesi planlanıyor.

ANTALYA

27 Ekim 2019 Pazar

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