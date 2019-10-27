Başkan Uysal: “Biz Cumhuriyetiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Muratpaşa’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefleri doğrultusunda bir belediyecilik pratiğini hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu yolda yürümekten asla ve asla geri durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz Cumhuriyetiz” dedi.



Uysal, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıl dönümünün kutlanacağını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 29 Ekim’in, kurtuluş mücadelesi vermiş bir ulusun küllerinden doğmasının ve aynı zamanda bir milleti tasada ve kederde bir olma, geleceğe birlikte bakma, aynı gemide olduğunu hissetme ve ülkenin refahı, mutluluğu için el ele çalışma ideali etrafında kenetlemenin tarihi olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Kuruluşunun 96’ncı yılında bize Türkiye Cumhuriyeti’ni armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderlerini şükran ve minnet duygularımla bir kez daha anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet bizim geleceğimiz, umudumuzdur. Ülkümüzdür, sevdamızdır. Hiç vazgeçmeyeceğimiz, bir değerinden, bir hecesinden, bir kelimesinden asla ödün vermeyeceğimiz en önemli temelimizdir. Birliktelik harcımız, birlikteliğimizdir. Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet insanlıktır. Cumhuriyet aştır, ekmektir. Cumhuriyet uygarlıktır. Cumhuriyet çağdaş demokrasinin temelidir”



Uysal, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yüzü Muratpaşa’da cumhuriyet ideallerini her alanda hayata geçirmek, yaşatmak ve asla söküp atılmayacak şekilde kök salması için bir belediyecilik pratiğini uyguladıklarını belirtti. Başkan Uysal, üretim tesis ve atölyeleri açarken, evinden çıkamayan bir yaşlıya akşam yemeğini ulaştırırken; kreşler, destek eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, kadın danışma merkezleri ve yaşlı evleri kurarken, spor salonları inşa ederken ya da bir kaldırım taşını yerine koyarken tüm Muratpaşa çalışanlarının akıllarının bir köşesinde hep bunun yattığını söyledi.



Bu yolda yürümekten asla ve asla geri durmayacaklarını ve vazgeçmeyeceklerini belirten Başkan Uysal, “Çünkü biz Cumhuriyetiz, Cumhuriyet biziz” dedi.



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