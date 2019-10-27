YÖREX'e 4 günde 192 bin ziyaretçi

Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusunu düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 4 günde 192 bin ziyaretçi sayısına ulaştı.

Antalya Ticaret Borsası’nın 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla bu yıl 10'uncusunu ANFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlediği Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 23 Ekim'de kapılarını açtı. 81 ilin katıldığı YÖREX, açılışının dördüncü gününde rekora imza atarak, 192 bin ziyaretçiyi ağırladı.

ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 164 oda borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra valilikler, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 katılımcının yüzlerce yöresel ürünü sergilediği fuarın, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Türkiye'nin 7 bölgesinden onlarca ilden getirilen yöresel lezzetler ve değerlerin sergilendiği fuarı, 5 gün boyunca 250 bin ziyaretçi hedefi açıkladıklarını hatırlatan Ali Çandır, "YÖREX’i 4 günde 192 bin kişi ziyaret etti. YÖREX’e katılım ve ziyaretçi ilgisi her geçen gün artıyor. Bu son derece memnuniyet verici. Fuarımıza büyük ilgi gösteren Antalya halkına ve diğer illerimizden katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ANTALYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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