Belediyecilik fuarı ve ödülleri tek çatı altında

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, coşkunun daha da büyümesi için Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödüllerinin bu yıldan itibaren Antalya City ExpoAntalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenleneceğini açıkladı.



Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödülleri, Antalya City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapsamına alındı. Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) Başkanı Hakan Tütüncü, AKBB Olağan Meclis Toplantısında Belediyecilik fuarı ve ödüllerinin tek çatı altına toplandığını açıkladı. AKBB Olağan Meclis Toplantısına başkanlık eden Tütüncü, 2020 2024 yılları stratejik planının ve 2020 yılı bütçesinin görüşülmesini de oy birliğine sundu.



Tütüncü, icraatları anlattı

Meclis üyelerinin oy birliğine vardığı görüşmeler öncesinde geçen meclis toplantısından bu yana yapılan çalışmaları anlatan Başkan Tütüncü, seçilen komisyon ile encümen üyelerinin değerlendirme ve önerilerini yönetimleriyle paylaştığını açıkladı. Önümüzdeki dönemde hangi çalışmaların yapılacağına dair anket çalışmalarıyla 5 yıllık çalışma planının oluşturulduğunu duyuran Tütüncü, “Belediyelerin talep ettiği stratejik planlamaları, imar ve ihale mevzuatına yönelik ve protokol kurallarına dair eğitim çalışmaları yapılıyor ve yapıldı” dedi. Tütüncü’nün toplantıda en fazla dile getirdiği konu başlığı ise, 2020 yılında 9’uncusu yapılacak olan Antalya City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı oldu. Bu yıl 5’ncisi yapılacak Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödüllerinin bu fuar kapsamına aldıklarını belirten Tütüncü, daha interaktif bir fuar yapmayı arzuladıklarını vurguladı.



Fuarın yaşaması katılıma bağlı

Sadece stant açma ve katılımcı olarak değil, belediye çalışanlarımızın buraya gelip belediye teknolojileriyle buluşmaları noktasında yüksek katılım beklediklerinin altını çizen Tütüncü, “Buna benzer birlikler bu fuarı birkaç kez yapıp devamını getiremedi. Bildiğiniz gibi ihtisas fuarı olan bu fuarın yaşaması ve ileriye gitmesi, hepimizin ortak duyduğu heyecanla ilgili” diye konuştu.

Bu yıl tecrübe paylaşımı konusunda güzel buluşmalar olacağını belirten Tütüncü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğlence yönü de olan, tecrübe paylaşımlarıyla bizlere yeni ufuklar açan bir fuar hazırlıyoruz. Proje yarışmamızda başvuru süresi sona erdi. Jüri üyeleri toplantı ve değerlendirmelerini yapıyor. Enerjiyi bölmeyelim ve ikisini aynı anda yapalım diye düşündük. Görkemli geçen ödül törenimizi fuar kapsamına aldık. Dolu dolu bir fuar hazırlıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımızdan ve belediye bürokratlarından gelmelerini talep ediyorum. Ben her fuarda yeni şeyler öğreniyorum ve belediyeme yenilikler kazandırıyorum. Bunun gerçekten faydaları var”

ANTALYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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