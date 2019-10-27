Başkan Esen’den Cumhuriyet yürüyüşüne davet

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne Antalyalıları davet etti.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ için tüm hazırlıklar tamamlandı. Konyaaltı Aquarium önünden saat 18.30’da başlayacak olan Cumhuriyet Yürüyüşü, Konyaaltı Kent Meydanında saat 20.00’de sahne alacak olan Necati ve Saykolar Konseriyle son bulacak.

Cumhuriyet Yürüyüşüne ev sahipliği yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bu yıl Konyaaltı’nın bütün sokaklarında cumhuriyet coşkusunu yaşayacağız. Düzenleyecek olduğumuz Cumhuriyet Yürüyüşü sadece Konyaaltı’nın değil, sadece Antalya’nın değil Türkiye'nin Cumhuriyete olan inancıdır. Cumhuriyet Yürüyüşümüze ve konsere tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

ANTALYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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