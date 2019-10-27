İşadamı Babüroğlu’nun kızı dünya evine girdi

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İşadamı Aydın Babüroğlu’nun kızı Özlem Babüroğlu ile Mimar Yakup Tunahan Çevik, dünya evine girdi.

Çok sayıda seçkin davetlinin katıldığı düğünde, 25 kişilik ekip hizmet verdi.

Nikah şahitliğini ise Özlem Babüroğlu’nun kuzeni Barış Babüroğlu ve işadamı Sait Dal üstlendi. Aynı zamanda düğünde, sanatçı Latif Doğan konser verdi.

ANTALYA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

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